3 факта про аккумуляторы – мифы или правда?

Как правильно обращаться с аккумулятором – эксперты дали совет

Технологии привычных вещей меняются, но опыт их использования не всегда поспевает за этими изменениями. Так происходит и с аккумуляторами – за последние годы изменились не только они, но и автомобили, в которые устанавливаются батареи.

Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин расставили точки над i в вопросе эксплуатации аккумуляторов. Вот три устоявшихся среди автомобилистов мнения относительно аккумуляторных батарей, справедливость которых оценили эксперты.

1. Разрядившийся «в ноль» аккумулятор становится непригодным

Это справедливо, но только для батарей открытого типа и только если, разрядившись, они долгое время находились на морозе. Если же батарея не успела замерзнуть, то она оживает. А для батарей AGM глубокий разряд вовсе норма и никак не вредит этому типу аккумуляторов.

2. Аккумуляторные батареи нельзя переворачивать

И это утверждение относится только к батареям открытого типа. Прочие батареи герметичны, и переворачивание им не вредит. Что до батарей AGM, то они могут работать в любом положении.

3. Как правильно «прикуривать»

Есть мнение, что двигатель автомобиля, от аккумулятора которого «прикуривают», должен быть обязательно заведен. Но это зависит от самого автомобиля.

И это далеко не все устоявшиеся мнения относительно аккумуляторов, которые разобрали эксперты.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

— Скачок напряжения способен убить электронные компоненты донора, поэтому такие операции полностью безопасны только с автомобилями прежних поколений типа ВАЗ‑2106 или УАЗ‑469.

Они могут и даже должны быть с заведенным двигателем.

А вот у машин с электронными системами управления, тем более последних поколений, двигатель должен быть заглушен, а зажигание – выключено.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Огонь-батарея», опубликованной в журнале «За рулем» №3/2024.