Практичный кузов, ресурсные моторы, честный автомат – и они ваши за 500 тысяч
Хорошие новости: средняя зарплата по России превысила 73 тысячи рублей, отчитались в Росстате. То есть теперь многие могут купить автомобиль получше, и есть вариант, за который не придется переплачивать.
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Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Стрельников описал этот автомобиль так:
«Не худший вариант рабочей лошадки. И покупка, и содержание укладываются в разумный бюджет. Идеальных моторов у нее нет, но в целом меньше хлопот доставят версии с атмосферными двигателями 1.6 и механической коробкой».
Речь идет о Skoda Rapid первого поколения, который продавался с 2012 по 2017 годы и стоит сегодня от 500 тысяч рублей до 1,5 млн.
Автомобиль имеет практичный кузов лифтбек, устойчивый к образованию ржавчины, широкую гамму моторов, состоящую из пяти агрегатов, ресурс которых достигает 300 тысяч км и более, а также не менее выносливые коробки передач: механику, робот и классический автомат.
К Skoda Rapid однозначно стоит присмотреться, выбирая подержанный автомобиль, и Алексей Стрельников отлично в этом помог, рассказав о периодичности замены разных запчастей и комплектующих, о слабых и сильных сторонах подвески, моторов и коробок передач, а также об особенностях салона и прочих важных для выбора моментах.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Стрельникова «Бравый солдат Rapid», опубликованной в журнале «За рулем» №3/2024.
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Отзывы о Skoda Rapid (11)
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
замечены не были
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.