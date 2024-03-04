Практичный кузов, ресурсные моторы, честный автомат – и они ваши за 500 тысяч

Вот как купить надежный семейный автомобиль и уложиться в 7 зарплат

Хорошие новости: средняя зарплата по России превысила 73 тысячи рублей, отчитались в Росстате. То есть теперь многие могут купить автомобиль получше, и есть вариант, за который не придется переплачивать.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Алексей Стрельников описал этот автомобиль так:

«Не худший вариант рабочей лошадки. И покупка, и содержание укладываются в разумный бюджет. Идеальных моторов у нее нет, но в целом меньше хлопот доставят версии с атмосферными двигателями 1.6 и механической коробкой».

Речь идет о Skoda Rapid первого поколения, который продавался с 2012 по 2017 годы и стоит сегодня от 500 тысяч рублей до 1,5 млн.

Skoda Rapid первого поколения

Автомобиль имеет практичный кузов лифтбек, устойчивый к образованию ржавчины, широкую гамму моторов, состоящую из пяти агрегатов, ресурс которых достигает 300 тысяч км и более, а также не менее выносливые коробки передач: механику, робот и классический автомат.

Салон Skoda Rapid первого поколения

К Skoda Rapid однозначно стоит присмотреться, выбирая подержанный автомобиль, и Алексей Стрельников отлично в этом помог, рассказав о периодичности замены разных запчастей и комплектующих, о слабых и сильных сторонах подвески, моторов и коробок передач, а также об особенностях салона и прочих важных для выбора моментах.

Узнать обо всех плюсах и минусах Skoda Rapid первого поколения вы можете в мартовском номере журнала «За рулем» – уже в продаже!

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Материал подготовлен по мотивам статьи Алексея Стрельникова «Бравый солдат Rapid», опубликованной в журнале «За рулем» №3/2024.