Со штампом «генеральская» – почему эту Волгу сравнивали с Мерседесом

«За рулем» рассказал, чем на самом деле отличался ГАЗ-3102 от обычной Волги

Волга «в законе»

От первого прототипа до серийного производства ГАЗ-3102 прошел длинный и причудливый путь. Сначала горьковские дизайнеры задумали люксовый вариант Волги ГАЗ-24, которая в первой половине 1970-х уже примелькалась. Сохранив основу кузова и шасси, изменили переднюю и заднюю части, салон и даже поставили опытный мотор V6.

Такой ГАЗ-3101 показали в Москве министерскому начальству. Оно пришло в восторг и… запретило работы по такой Волге. Только в 1976 году, когда уже всерьез задумались о смене ГАЗ-24, вернулись к идее более современной машины.

Тогда появился, как говорили на заводе, «ГАЗ-3102 в законе». Теперь министерство одобрило затею. Но с оговоркой: производить ГАЗ-3102 не вместо ГАЗ-24, а параллельно с ним.

Новую машину адресовали партийным и советским руководителям среднего звена и продавать частникам не планировали. В разговоре с заводчанами кто-то из министерских начальников сказал: «Вы хотите, чтобы автомобиль, на котором ездят генералы, работал в такси?» Так ГАЗ-3102 получил прозвище «генеральская Волга».

Привет Мерседесу

Первую серийную партию машин выпустили в апреле 1982 года. Основу кузова оставили прежней, но основательно изменили переднюю и заднюю части. Сохранив базу, автомобиль стал длиннее ГАЗ-24 на 225 мм, поскольку ГАЗ-3102 более тщательно прорабатывали с точки зрения пассивной безопасности.

Автомобиль получил новую высокую решетку радиатора и прямоугольные фары, иные бамперы с резиновыми накладками, омыватели фар, противотуманные фары.

ГАЗ-3102 оборудовали противотуманными фарами и даже омывателями основных фар.

Сиденья с подголовниками тогда казались роскошными. Как и новый руль с массивной средней частью и модные круглые приборы, а также пленка под дерево на панели приборов.

Все это и побудило сравнивать ГАЗ-3102 с Мерседесом. Особенно тех, кто на Мерседесе никогда не ездил и даже не сидел.

По советским меркам начала 1980-х салон «генеральской» Волги выглядел роскошным.

Форкамерный мотор

ГАЗ-3102 оснастили двигателем ЗМЗ-4022 с форкамерно-факельным зажиганием. Многие на заводе относились к этому мотору скептически. Двигатель с дополнительной камерой и иным карбюратором был сложнее, в том числе по регулировкам, да еще и склонен к перегреву.

Мощность, правда, возросла с 95 до 102 л.с. И расход топлива снизился. Но ведь автобазы райкомов, обкомов и райисполкомов это волновало в последнюю очередь.

А появился серийный форкамерный двигатель лишь потому, что новой модели для запуска в производство положено было сделать максимум новинок.

Вскоре на часть машин стали ставить обычные моторы ЗМЗ-402. Форкамерных становилось все меньше, а со временем от них окончательно отказались.

Читайте инструкцию!

Куда важнее мотора с предкамерой были модернизированные тормоза. Спереди – дисковые, по лицензии компании Girling. Аналогичные ставили на Москвич-2140. Тормозная система получила и более совершенный и надежный вакуумный усилитель вместо гидровакуумного.

С новыми тормозами ГАЗ-3102 связана драматичная история. Лишь за один день 1983 года в Москве произошли четыре аварии ГАЗ-3102 из-за отказа тормозов. К счастью, без серьезных последствий.

Над заводом нависли тучи. Но выяснилось, что при ремонте на начальственных автобазах в систему лили жидкость БСК, а не новую Неву, предназначенную для дисковых тормозов, которые больше грелись. В инструкции к ГАЗ-3102 все было расписано. Но ее (как это часто бывает) не читали.

Высокий статус

На ходу ГАЗ-3102 мало чем отличается от обычной Волги. Разве что тормоза, действительно, эффективнее.

Волга (а «генеральская» особенно) – автомобиль для спокойной, размеренной езды. Не торопись, не делай резких движений, не строй из себя гонщика. А заодно – из Волги Мерседес.

Задний начальственный диван и сегодня удобен.

В таких машинах возили солидных людей, озабоченных важными партийно-государственными вопросами. ГАЗ-3102 и управляли солидно, с осознанием собственной значимости. Поэтому "ноль вторую" даже без мигалок старались пропускать.

Никто в начале 1980-х и представить не мог, что совсем скоро настанут времена, когда все это советское великолепие можно будет купить свободно. И даже относительно недорого.

Теперь ГАЗ-3102 – частица истории не только нашего автопрома, но и страны. История творчества и административного абсурда, история драматичная и смешная. И, без сомнения, очень интересная.

Что можно сделать из Волги? Чумовой тюнинг 1990-х тут