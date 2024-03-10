Вопрос на засыпку: как питерский тоннель переехал в Лондон?

Эксперт «За рулем» вспоминает предысторию первого моста через Неву

Идея прорыть тоннель под Невой обсуждалась еще пару столетий назад, во времена Александра I.

Идею наш император, будучи в Лондоне, серьезно обсуждал с изобретателем французского происхождения Марком Брюннелем и даже заключил с ним контракт.

Поначалу речь шла о непрерывном сухопутном пути в виде многопролетного моста, но затем возникла идея кирпичного транспортного тоннеля. Изобретатель предложил тогда создать первый в мире проходческий щит, но тут оптимизм заказчиков несколько поубавился. Однако проект не закрыли, а притормозили.

Кончилось же всё тем, что уже при другом императоре в створе предполагаемого подводного пересечения реки начали строить первый постоянный мост через Неву – Благовещенский. А проект Брюннеля позднее всё же реализовали, но в другом городе и под другой рекой – в том самом Лондоне, под Темзой. Он действует и в наши дни.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как разводили уникальный Петровский мост на колоннах, построенный в Шлиссельбурге в 1832 году?

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