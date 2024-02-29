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Вопрос на засыпку: за счет чего холодил советский автохолодильник?

«За рулем» разыскал интересные факты про холодильник «Снежинка» 1971 года

Забытые проекты СССР: мотороллер-цистерна

Автомобильный холодильник «Снежинка», выпущенный в начале 70‑х годов экспериментальной партией на одесском заводе «Автогенмаш», имел очень необычную конструкцию.

Он подключался не к бортсети, а к впускному тракту двигателя, засасывая, параллельно карбюратору, атмосферный воздух и бензин.

Москвич-408 и «Снежинка»
Москвич-408 и «Снежинка»
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Забытый проект СССР – турбовинтовой «дворник»

Охлаждение достигалось за счет испарения бензина в камере-испарителе, при этом инструкция утверждала, что дополнительного расхода бензина не происходит.

Холодильник объемом 8 литров был рассчитан на установку в автомобили ГАЗ‑21 и Москвич‑408. Понижение температуры происходило в течение 40-60 минут. Цена – 85 рублей. Тогда это было очень дорого: эквивалент примерно 1000 литров бензина.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Что в СССР зимой заливали в бачок стеклоомывателя, рассказано тут.
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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Wikimedia | Журнал "Новые товары"
Количество просмотров 11
29.02.2024
Фото:Wikimedia | Журнал "Новые товары"
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