Короткий тест на память: что в СССР зимой заливали в бачок стеклоомывателя?

Эксперт «За рулем» раскрыл секрет советских незамерзаек

В советские времена про зимние стеклоомывающие жидкости никто толком и не слышал, однако же они были!

Официально выпускалась стеклоомывающая противообледенительная жидкость «Обзор» – впрочем, она поставлялась только в автохозяйства.

Жидкость была концентрированной – основой же служил метиловый спирт, который надо было разбавлять водой в зависимости от температуры. По своей эффективности это был идеальный вариант, не превзойденный и сегодня: метиловый спирт сохраняет текучесть до очень низких температур, чем не могут похвастаться ни водка (читай – этиловый спирт), ни, тем более, изопропил, на основе которого официально производят все современные стеклоомывайки.

Позднее, как известно, применять метанол запретили – виной всему была «низкая культура быта определенных слоев населения», привыкших потреблять любые жидкости внутрь.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о забытом проекте СССР – ярославском ледоколе ?

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