Забытый зимний проект СССР: ярославский ледокол

«За рулем» вспоминает дорожную спецтехнику прошлого

В 30‑е годы прошлого века к борьбе с обледенелыми дорогами подключились машины на шасси ярославских грузовиков ЯГ‑4 и ЯГ‑6.

Под рамой устанавливали механизм, приводивший в движение массивные наклонные скребки с режущими кромками, которые дробили лед и твердый снег.

«Ледоколы» работали до начала войны.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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Как создавались первые советские грузовики, смотрите тут.