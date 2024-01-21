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Забытый зимний проект СССР: ярославский ледокол

«За рулем» вспоминает дорожную спецтехнику прошлого

Короткий тест на память: когда в СССР появились гибридные авто?

В 30‑е годы прошлого века к борьбе с обледенелыми дорогами подключились машины на шасси ярославских грузовиков ЯГ‑4 и ЯГ‑6.

Под рамой устанавливали механизм, приводивший в движение массивные наклонные скребки с режущими кромками, которые дробили лед и твердый снег.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

«Ледоколы» работали до начала войны.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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  • Как создавались первые советские грузовики, смотрите тут.
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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 6
21.01.2024
Фото:из архива «За рулем»
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