Забытый зимний проект СССР: ярославский ледокол
«За рулем» вспоминает дорожную спецтехнику прошлого
В 30‑е годы прошлого века к борьбе с обледенелыми дорогами подключились машины на шасси ярославских грузовиков ЯГ‑4 и ЯГ‑6.
Под рамой устанавливали механизм, приводивший в движение массивные наклонные скребки с режущими кромками, которые дробили лед и твердый снег.
«Ледоколы» работали до начала войны.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?
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Фото:из архива «За рулем»
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21.01.2024
Фото:из архива «За рулем»
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