Когда появился первый советский холодильник на колесах? Вы удивитесь!
В 1937 году наш журнал рассказал о создании отечественных рефрижераторов. Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА, имел так называемое сухоледное охлаждение.
Под потолком размещались два металлических контейнера, углекислота из которых при сублимации сухого льда поступала непосредственно в кузов, охлаждая скоропортящийся груз.
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Кузов машины имел деревянный каркас, обшитый двумя слоями 8‑миллиметровой фанеры, между которыми были проложены войлок и два слоя так называемого шевелина – термоизоляционного материала из льняных отбросов. Для загрузки на одной из боковых сторон были предусмотрены две двухстворчатые двери.
Любопытно, что благодаря появлению автомобилей-рефрижераторов мясо начали доставлять в торговую сеть в разрубленном и расфасованном виде, а рыбу – в виде готового филе. При этом упростилась продажа живой и парной рыбы наряду с замороженной.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?
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- Первый советский автодом появился в 1958 году.
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