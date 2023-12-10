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Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА.
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Когда появился первый советский холодильник на колесах? Вы удивитесь!

«За рулем» изучил конструкцию отечественного рефрижератора 1937 года

Как вырастить… руль: идея из прошлого

В 1937 году наш журнал рассказал о создании отечественных рефрижераторов. Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА, имел так называ­емое сухоледное охлаждение.

Под потолком размещались два металлических контейнера, углекислота из которых при сублимации сухого льда поступала непосредственно в кузов, охлаждая скоропортящийся груз.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Кузов машины имел деревянный каркас, обшитый двумя слоями 8‑миллиметровой фанеры, между которыми были проложены войлок и два слоя так называемого шевелина – термоизоляционного материала из льняных отбросов. Для загрузки на одной из боковых сторон были предусмотрены две двухстворчатые двери.

Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА.
Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА.

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Любопытно, что благодаря появлению автомобилей-рефрижераторов мясо начали доставлять в торговую сеть в разрубленном и расфасованном виде, а рыбу – в виде готового филе. При этом упростилась продажа живой и парной рыбы наряду с замороженной.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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