Когда появился первый советский холодильник на колесах? Вы удивитесь!

«За рулем» изучил конструкцию отечественного рефрижератора 1937 года

В 1937 году наш журнал рассказал о создании отечественных рефрижераторов. Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА, имел так называ­емое сухоледное охлаждение.

Под потолком размещались два металлических контейнера, углекислота из которых при сублимации сухого льда поступала непосредственно в кузов, охлаждая скоропортящийся груз.

Кузов машины имел деревянный каркас, обшитый двумя слоями 8‑миллиметровой фанеры, между которыми были проложены войлок и два слоя так называемого шевелина – термоизоляционного материала из льняных отбросов. Для загрузки на одной из боковых сторон были предусмотрены две двухстворчатые двери.

Первый изотермический автомобиль, построенный Всесоюзным научно-исследовательским холодильным институтом ВНИХИ на шасси автомобиля Ford-АА.

Любопытно, что благодаря появлению автомобилей-рефрижераторов мясо начали доставлять в торговую сеть в разрубленном и расфасованном виде, а рыбу – в виде готового филе. При этом упростилась продажа живой и парной рыбы наряду с замороженной.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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