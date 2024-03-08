Как быть, если у виновника аварии нет ОСАГО? Ответ от СК «Согласие»
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Евгений К. (Самара):
— Попал в ДТП. У виновника не оказалось ОСАГО, а у меня полис есть. Я могу обратиться в свою страховую компанию за возмещением ущерба или придется судиться с виновником аварии?
Павел Бикетов, директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие»:
— Если у потерпевшего не оформлен полис каско, то в случае повреждения его транспортного средства или имущества в результате ДТП ущерб придется взыскивать с виновника, если у него не оформлен полис ОСАГО. В таких случаях оформлять ДТП необходимо с участием сотрудников ГИБДД.
Если же автомобиль пострадавшей стороны застрахован по каско, то по этому полису выплаты перечисляет страховщик – неважно, есть у виновника ОСАГО или нет.
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