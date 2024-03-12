Нарушитель ПДД без номерных знаков останется безнаказанным: да/нет?

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ГАЗ-М20 Победа – автомобиль европейского среднего класса с колесной базой 2700 мм, длиной 4665 мм. Машина имела самую популярную тогда классическую компоновку. Среди аналогов Победа самая тяжелая: снаряженная масса 1420 кг. По дизайну советский автомобиль передовой: обтекаемый профиль и крылья, не выступающие за габариты кузова.
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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие технические средства используют для наведения порядка среди пешеходов, самокатчиков и других участников дорожного движения без номерных знаков?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, редактор:

– Пока никакие. Все «прелести» камер, штрафов, тотального контроля пока ощущают только автомобилисты и мотоциклисты – те, у кого есть водительские права и номерные знаки. Пешеходов и самокатчиков идентифицировать пока что фактически невозможно, а потому контроль за ними сильно затруднен.

Для первых тестируют светофор с распознаванием лиц. Однако можете себе представить, сколько лет займет сбор биометрии у всех жителей, чтобы система стала рабочей. Для вторых обсуждают введение прав, подобия ОСАГО и номерных знаков.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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