В Москве в тестовом режиме заработали новые камеры: какие нарушения фиксируют

В Москве начали тестировать камеры, фиксирующие нарушения на СИМ

На московских улицах появились новые камеры. Они в режиме реального времени выявляют нарушения при движении на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщил столичный Дептранс, пока камеры работают в тестовом режиме.

Камеры способны распознавать езду не в своей полосе, проезд через пешеходный переход, езду вдвоем. Информация о выявленных нарушениях передается сервисам кикшеринга.

«Скоро таких камер в городе станет больше», – сообщили в Дептрансе.

«Вычислить нарушителя на СИМ очень сложно, никаких номеров на них нет, а система распознавания лиц работает далеко не всегда, особенно, если на нарушителе шлем или маска. При этом, даже если система установила личность нарушителя, данные просто передаются в сервис аренды. А для тех, кто ездит на собственных СИМ, никакого наказания не будет. Но эксперимент на то и эксперимент. Если камеры окажутся эффективным решением, то и поправки в законодательство будут внесены, чтобы штрафы пользователям СИМ приходили так же, как и автомобилистам», – прокомментировал автоэксперт Александр Шумский в своем Telegram-канале.

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Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos, Unsplash