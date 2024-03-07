Засада для беспилотников – как работают наши ПВО-невидимки

«За рулем» рассказал об эффективном оружии против военных дронов

Многие армейские средства ПВО ближнего радиуса действия, в том числе и современные, имеют на борту радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения цели. Но любой выход в эфир – демаскировка. А значит, вероятность нарваться на огонь противника.

Но существует система ПВО, способная эффективно работать по воздушным объектам в режиме радиомолчания. Это зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», разработанный еще в советское время.

Оптика вместо РЛС

С момента принятия на вооружение «Стрелу» множество раз модернизировали. Изначально она предназначалась для поражения вертолетов и самолетов противника на предельно малых и малых высотах (от 10-25 до 3500 м) на дальности от 800 до 5000 м.

Но со временем список целей пополнили крылатые ракеты и главное – беспилотные летательные аппараты. Актуальные модификации «Стрелы» носят индексы 10М3 и 10МН.

Как работает «Стрела-10» в боевых условиях, смотрите тут.

Комплекс базируется на гусеничном шасси МТ-ЛБ. Учитывая высочайшую проходимость, плавучесть, компактность «Мотолыги», «Стрела» может оказаться в самой непролазной глуши и там круглосуточно караулить цель в режиме радиомолчания. Ведь для обнаружения цели комплекс использует двухканальный оптический визир с широким и узким (для увеличения дальности обнаружения летательных аппаратов небольшого размера) углом зрения, пассивные радиопеленгаторы (для обнаружения целей с работающей бортовой радиоизлучающей аппаратурой) и ночной смотровой прибор с тепловизионным каналом.

ЗРК Стрела-10МН на шасси МТ-ЛБ оснащен тепловизионной аппаратурой наблюдения. На бортах установлены длинные поплавки для сохранения плавучести при полном комплекте вооружения.

Помимо полностью автономного режима «Стрела» может работать по корректировкам от командных пунктов и радиолокационных станций – данные от них приходят по защищенным каналам связи. При этом пусковое устройство автоматически поворачивается в направлении цели, но точное прицеливание все равно остается за оператором комплекса.

Грозная утка

Эффективность работы ПВО зависит и от боеприпаса. Ракеты «Стрелы-10» тоже не раз модернизировали. Сегодня наиболее продвинутой является твердотопливная одноступенчатая управляемая ракета 9М333 калибром 120 мм.

Она выполнена по схеме «утка»: рули управления расположены в передней части, стабилизаторы – сзади.

При производстве боеприпаса используется современная элементная база. Головка самонаведения ракеты способна работать в трех режимах: инфракрасном, фотоконтрастном и помеховом. Последний позволяет засекать (и поражать), например, летательный аппарат противника, когда тот отстреливает тепловые ловушки.

В боекомплекте — восемь ракет в контейнерах. Четыре находятся на пусковой установке, четыре — в укладке в задней части МТ-ЛБ. Масса контейнера с ракетой – 74 кг. Время заряжания четырьмя ракетами — 3 минуты.

Масса осколочно-фугасной боевой части ракеты составляет 5 кг. Неконтактный взрыватель доработан с учетом современных требований к поражению малоразмерных летательных аппаратов.

«Стрела-10М3» и «Стрела-10МН» с ракетами 9М33 могут обстреливать цели на встречных и догонных курсах, а также пикирующие воздушные цели. И что важно – современные комплексы «Стрела» могут использовать складские запасы ракет 9М37, 9М37М, 9М37МД старого образца.

Радар мгновенного действия

В центре пусковой установки между контейнерами с ракетами можно заметить «тарелку», напоминающую антенну радара. Комплекс все-таки излучает сигнал, но недолго.

Экипаж ЗРК Стрела-10 — 3 человека. Помимо ракет комплекс вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом с боекомплектом 1000 патронов.

Это антенна импульсного радиодальномера. Он вступает в действие лишь в тот момент, когда открыта крышка ракетного контейнера, головка самонаведения уже видит цель и пусковая установка находится в режиме автоматического сопровождения.

В ЗРК Стрела-10 реализован принцип «выстрелил и забыл». После вылета из контейнера ракета с многоспектральной головкой самонаведения действует автономно.

Этот радар поставляет бортовой счетной аппаратуре комплекса информацию для измерителя скорости и дальности, вычислителя границ зоны пуска ракет и устройства расчета углов упреждения пуска ракеты. После залпа реализуется принцип «выстрелил и забыл» – связь ракеты с комплексом прерывается, и она наводится на цель автономно. Кратковременное излучение минимально демаскирует зенитно-ракетный комплекс, зато обеспечивает нужное быстродействие и точность.

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