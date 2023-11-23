Как сбивают беспилотники – нестандартные методы борьбы и уникальная техника
От беспилотных летательных аппаратов нет покоя на линии боевого соприкосновения, в ближнем и дальнем тылу. Они выполняют разведывательные и ударные функции.
Массовое применение такой техники в военных целях требует модернизации существующего зенитного оружия.
Иглой и вербой
Мобильный зенитно-ракетный комплекс малой дальности Гибка-С смонтирован на шасси полноприводного бронеавтомобиля Тигр-М. Поставки в войска начались в 2022 году взводными комплектами.
В составе ЗРК от одной до шести боевых машин отделения зенитчиков и одна машина управления командира взвода. Комплекс многоцелевой — способен работать по воздушным, наземным целям и главное – по беспилотным летательным аппаратам.
Автомобиль зенитчиков оснащен пусковой установкой для четырех ракет ПЗРК Игла-С или Верба. Еще четыре ракеты размещены в боеукладке.
Экипаж состоит из командира, водителя и двух стрелков-зенитчиков. Возможен одиночный, последовательный или залповый пуск ракет. В том числе на ходу.
Дальность стрельбы составляет от одного до шести километров, высота – до четырех с половиной.
На борту броневика командира взвода радиолокационная станция обнаружения (до 40 км) и аппаратура связи (дальность от 8 до 17 км). Состав экипажа: командир, водитель, оператор-телефонист.
Против танков и дронов
Корнет-ЭМ — противотанковый ракетный комплекс на шасси бронеавтомобиля Тайфун-К 4х4.
Отличие модификации ЭМ от прежних версий — универсальность. Корнет превратился в многоцелевой высокоточный комплекс, способный поражать малоскоростные воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты.
Это стало возможным благодаря ракете 9М133ФМ-3 с фугасной термобарической боевой частью и неконтактным датчиком цели. Такой датчик позволяет обойтись без прямого попадания. Он подрывает заряд при пролете на расстоянии до трех метров от объекта, что достаточно для его уничтожения.
Тротиловый эквивалент фугасной боевой части — 7 кг. Дальность стрельбы – до 10 километров.
Боекомплект: 8 ракет в пусковых установках, 8 — в боеукладке. Количество одновременно обстреливаемых залпом целей — 2.
Еще одна особенность Корнета-ЭМ — автоматическая лазерно-лучевая система управления вместо полуавтоматического наведения. Автомат сопровождения цели позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл».
Снарядом, лазером, СВЧ
Комплекс Рать — перспективный вид вооружения с широким набором средств подавления беспилотных летательных аппаратов и миниатюрных дронов. Существуют две модификации.
Первая – на шасси бронеавтомобиля СБА-70К2 с колесной формулой 6х6. На борту — сплошь электроника. Есть радиолокационная станция обнаружения с дальностью до четырех километров, оптико-электронная обзорная система поиска, подсистема автоматического обнаружения и подавления каналов управления БПЛА в радиусе 1,5 км, направленное подавление каналов управления дронами СВЧ-излучением в радиусе 2,5 км.
Для физического уничтожения летательных аппаратов на дистанции до одного километра используется лазерный комплекс с мощностью излучения не менее 3,3 кВт!
Вторая модификация базируется на шасси полноприводного бронеавтомобиля СБА-70К4. Системы обнаружения идентичны, а вот для подавления беспилотника вместо СВЧ-излучателя и лазера используется дистанционно-управляемый модуль со скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2А42.
Дальность поражения – до трех километров. В качестве боеприпасов применяют снаряды с дистанционным подрывом на траектории полета. Цель накрывают осколки боеприпаса.
Не сходя с места
Еще одна перспективная система разрабатывается НПО Электромашина на базе необитаемых боевых модулей 5ЭЦ16У. Вместо пулемета Корд платформа насыщается электроникой: радиолокационной станцией с дальностью обнаружения два километра, детектором частотных каналов управления БПЛА, системой постановки направленной помехи.
Средства поражения: четырехствольный 7,62-миллиметровый пулемет скорострельностью до 6000 выстрелов в минуту и четыре ракеты или дрона-перехватчика с дистанционным подрывом! До 16 таких модулей возможно объединить в единый стационарный комплекс охраны периметра и получить робота-часового для прикрытия важных объектов.
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