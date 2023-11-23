Как сбивают беспилотники – нестандартные методы борьбы и уникальная техника

«За рулем» познакомился с новым оружием против боевых дронов

От беспилотных летательных аппаратов нет покоя на линии боевого соприкосновения, в ближнем и дальнем тылу. Они выполняют разведывательные и ударные функции.

Массовое применение такой техники в военных целях требует модернизации существующего зенитного оружия.

Иглой и вербой

Мобильный зенитно-ракетный комплекс малой дальности Гибка-С смонтирован на шасси полноприводного бронеавтомобиля Тигр-М. Поставки в войска начались в 2022 году взводными комплектами.

В составе ЗРК от одной до шести боевых машин отделения зенитчиков и одна машина управления командира взвода. Комплекс многоцелевой — способен работать по воздушным, наземным целям и главное – по беспилотным летательным аппаратам.

Автомобиль зенитчиков оснащен пусковой установкой для четырех ракет ПЗРК Игла-С или Верба. Еще четыре ракеты размещены в боеукладке.

Комплекс Гибка-С на шасси Тигр-М с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами.

Экипаж состоит из командира, водителя и двух стрелков-зенитчиков. Возможен одиночный, последовательный или залповый пуск ракет. В том числе на ходу.

Дальность стрельбы составляет от одного до шести километров, высота – до четырех с половиной.

На борту броневика командира взвода радиолокационная станция обнаружения (до 40 км) и аппаратура связи (дальность от 8 до 17 км). Состав экипажа: командир, водитель, оператор-телефонист.

Пусковые установки допускают применение ракет Игла-С и Верба. Последняя – самая современная, с трехспектральной головкой самонаведения.

Против танков и дронов

Корнет-ЭМ — противотанковый ракетный комплекс на шасси бронеавтомобиля Тайфун-К 4х4.

Отличие модификации ЭМ от прежних версий — универсальность. Корнет превратился в многоцелевой высокоточный комплекс, способный поражать малоскоростные воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Это стало возможным благодаря ракете 9М133ФМ-3 с фугасной термобарической боевой частью и неконтактным датчиком цели. Такой датчик позволяет обойтись без прямого попадания. Он подрывает заряд при пролете на расстоянии до трех метров от объекта, что достаточно для его уничтожения.

Корнет-ЭМ на шасси Тайфун-К превратился из противотанкового в многоцелевой ракетный комплекс.

Тротиловый эквивалент фугасной боевой части — 7 кг. Дальность стрельбы – до 10 километров.

Боекомплект: 8 ракет в пусковых установках, 8 — в боеукладке. Количество одновременно обстреливаемых залпом целей — 2.

Из контейнеров Корнета-ЭМ можно пускать управляемые ракеты с неконтактными датчиками по воздушным целям.

Еще одна особенность Корнета-ЭМ — автоматическая лазерно-лучевая система управления вместо полуавтоматического наведения. Автомат сопровождения цели позволяет реализовать принцип «выстрелил и забыл».

Снарядом, лазером, СВЧ

Комплекс Рать — перспективный вид вооружения с широким набором средств подавления беспилотных летательных аппаратов и миниатюрных дронов. Существуют две модификации.

Первая – на шасси бронеавтомобиля СБА-70К2 с колесной формулой 6х6. На борту — сплошь электроника. Есть радиолокационная станция обнаружения с дальностью до четырех километров, оптико-электронная обзорная система поиска, подсистема автоматического обнаружения и подавления каналов управления БПЛА в радиусе 1,5 км, направленное подавление каналов управления дронами СВЧ-излучением в радиусе 2,5 км.

Для физического уничтожения летательных аппаратов на дистанции до одного километра используется лазерный комплекс с мощностью излучения не менее 3,3 кВт!

Комплекс Рать с лазерной пушкой и СВЧ-излучателем на шасси СБА-70К2. Запас хода — 1000 км, максимальная скорость — 90 км/ч. Бронирование противопульное.

Вторая модификация базируется на шасси полноприводного бронеавтомобиля СБА-70К4. Системы обнаружения идентичны, а вот для подавления беспилотника вместо СВЧ-излучателя и лазера используется дистанционно-управляемый модуль со скорострельной 30-миллиметровой пушкой 2А42.

Дальность поражения – до трех километров. В качестве боеприпасов применяют снаряды с дистанционным подрывом на траектории полета. Цель накрывают осколки боеприпаса.

Комплекс Рать со скорострельной пушкой 2А42 на шасси СБА-70К4. Помимо орудия автомобиль оснащен комплексом обнаружения и подавления каналов управления БПЛА.

Не сходя с места

Еще одна перспективная система разрабатывается НПО Электромашина на базе необитаемых боевых модулей 5ЭЦ16У. Вместо пулемета Корд платформа насыщается электроникой: радиолокационной станцией с дальностью обнаружения два километра, детектором частотных каналов управления БПЛА, системой постановки направленной помехи.

Существующий модуль охраны периметра с крупнокалиберным пулеметом Корд.

Перспективная «дронобойка» НПО Электромашина.

Средства поражения: четырехствольный 7,62-миллиметровый пулемет скорострельностью до 6000 выстрелов в минуту и четыре ракеты или дрона-перехватчика с дистанционным подрывом! До 16 таких модулей возможно объединить в единый стационарный комплекс охраны периметра и получить робота-часового для прикрытия важных объектов.

Как работают боевые беспилотники на колесах, читайте тут

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