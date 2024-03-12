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Замена иностранных прав на российские — как не потерять стаж

«За рулем» выяснил, как учесть стаж при замене иностранного в/у на российское

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Амир Ф.:

Я гражданин РФ, у меня права Республики Казахстан. Стаж более 20 лет. Я в этом году планирую их обменять на российское в/у. Подскажите: после замены прав у меня сохранится стаж при страховании авто?

Егор Светлов, начальник отдела методологии по ОСАГО и Зеленой карте ПАО СК «Росгосстрах»:

При оформлении страхового полиса водительский стаж автовладельца сохранится в том случае, если при выдаче документа Российской Федерации в водительское удостоверение будет вписана дата начала стажа из водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

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За Рулем«За рулем»
Фото:Ведомости/ТАСС | АГН «Москва»
Количество просмотров 2
12.03.2024
Фото:Ведомости/ТАСС | АГН «Москва»
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