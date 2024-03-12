Замена иностранных прав на российские — как не потерять стаж
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Амир Ф.:
— Я гражданин РФ, у меня права Республики Казахстан. Стаж более 20 лет. Я в этом году планирую их обменять на российское в/у. Подскажите: после замены прав у меня сохранится стаж при страховании авто?
Егор Светлов, начальник отдела методологии по ОСАГО и Зеленой карте ПАО СК «Росгосстрах»:
— При оформлении страхового полиса водительский стаж автовладельца сохранится в том случае, если при выдаче документа Российской Федерации в водительское удостоверение будет вписана дата начала стажа из водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан.
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