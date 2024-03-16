Под рукой, но не на виду – новый способ крепления инструмента в авто

Читатель «За рулем» поделился секретом оптимизации пространства в машине с ГБО

Предлагаю способ пристроить лопату на ГАЗели, чтобы она была всегда под рукой, но не на виду.

Совковая часть просто кладется враспор между рамой и газовым баллоном (большинство ГАЗелей ездит на газе), а ручку держит пружина от двери (цена около 100 рублей).

П. Воронин, г. Липецк

Совковую часть лопаты кладем враспор между рамой и газовым баллоном, а ручку держит пружина от двери

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

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