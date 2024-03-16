#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производственная линия аккумуляторных батарей
16 марта
Ведущие компании объединились для выпуска революционных батарей для электрокаров
BAIC, CATL и Xiaomi объединятся для разработки...
Фердинанд Порше не остался работать в СССР, а вскоре создал знаменитый Volkswagen Kaefer (Жук).
16 марта
Как Порше работал на СССР – уникальные факты и «железные» доказательства
«За рулем» рассказал о советских моделях,...
Samsung S24 Ultra от Caviar
16 марта
Кому нужен Cybertruck, если можно взять Samsung за 797 тысяч рублей
Компания Caviar выпустила новую сборку –...

Под рукой, но не на виду – новый способ крепления инструмента в авто

Читатель «За рулем» поделился секретом оптимизации пространства в машине с ГБО

Как открутить приржавевший болт – новый способ

Предлагаю способ пристроить лопату на ГАЗели, чтобы она была всегда под рукой, но не на виду.

Совковая часть просто кладется враспор между рамой и газовым баллоном (большинство ГАЗелей ездит на газе), а ручку держит пружина от двери (цена около 100 рублей).

П. Воронин, г. Липецк

Совковую часть лопаты кладем враспор между рамой и газовым баллоном, а ручку держит пружина от двери
Совковую часть лопаты кладем враспор между рамой и газовым баллоном, а ручку держит пружина от двери
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Любой инструмент можно улучшить - вот конкретный пример!
Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:П. Воронин
Количество просмотров 3
16.03.2024
Фото:П. Воронин
Поделиться:
Оцените материал:
0