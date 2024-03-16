Под рукой, но не на виду – новый способ крепления инструмента в авто
Предлагаю способ пристроить лопату на ГАЗели, чтобы она была всегда под рукой, но не на виду.
Совковая часть просто кладется враспор между рамой и газовым баллоном (большинство ГАЗелей ездит на газе), а ручку держит пружина от двери (цена около 100 рублей).
П. Воронин, г. Липецк
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