Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример

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Выиграй Omoda S5
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На какой угол поворачивать рукоятку на зарядном устройстве (в моем случает это Орион Вымпел‑20), если никакой отметки нет? Чтобы упростить пользование устройством, я нанесла на рукоятку точечку белым лаком для ногтей: стало заметно и понятно.

Друзья, не бойтесь делать инструменты удобными!

А. Мизернюк, Московская область

Лак для ногтей для нанесения отметок можно заменить, например, акриловой краской контрастного цвета
Лак для ногтей для нанесения отметок можно заменить, например, акриловой краской контрастного цвета
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За РулемРевин Алексей
Фото:А. Мизернюк
Количество просмотров 1
11.03.2024
Фото:А. Мизернюк
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