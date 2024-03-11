Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример
На какой угол поворачивать рукоятку на зарядном устройстве (в моем случает это Орион Вымпел‑20), если никакой отметки нет? Чтобы упростить пользование устройством, я нанесла на рукоятку точечку белым лаком для ногтей: стало заметно и понятно.
Друзья, не бойтесь делать инструменты удобными!
А. Мизернюк, Московская область
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