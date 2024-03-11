Любой инструмент можно улучшить – вот конкретный пример

Читательница «За рулем» рассказала, как упростить зарядку аккумулятора

На какой угол поворачивать рукоятку на зарядном устройстве (в моем случает это Орион Вымпел‑20), если никакой отметки нет? Чтобы упростить пользование устройством, я нанесла на рукоятку точечку белым лаком для ногтей: стало заметно и понятно.

Друзья, не бойтесь делать инструменты удобными!

А. Мизернюк, Московская область

Лак для ногтей для нанесения отметок можно заменить, например, акриловой краской контрастного цвета

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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