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Длительный тест китайского кроссовера – первые зимние впечатления

«За рулем» начал испытания кроссовера Geely Monjaro с теста в глубоком снегу

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

GEELY MONJARO, 2.0T (238 л. с.), А8

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)
  • Изготовитель – Geely, Китай
  • Год выпуска – 2023
  • В эксплуатации «За рулем» – с января 2024
  • Пробег на момент отчета – 2000 км

Начало длительного теста редакционного Geely Monjaro совпало со снегопадами в Москве. Я был приятно удивлен, как уверенно кроссовер пробирается по глубокому снегу. Благодаря дорожному просвету 210 мм (реальный!) он не цепляет днищем даже в совсем не чищенных местах.

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Дорожный просвет Geely Monjaro – 210 мм
Дорожный просвет Geely Monjaro – 210 мм

Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

Двигатель, правда, закрыт лишь пластиковый защитой.

Тяговитый турбомотор и гидромеханический автомат позволяют ехать по снежной каше внатяг, что особенно удобно при маневрах в заметенных дворах. Крутящий момент по колесам четко и быстро распределяет муфта BorgWarner (раньше она называлась Haldex) шестого поколения.

На сложных участках лучше переключить трансмиссию во внедорожный режим – тогда муфта блокируется превентивно.

  • Как пережил зиму кроссовер Haval Dargo X, подробно рассказано тут

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За РулемСачков Максим
Фото:Geely и «За рулем»
Количество просмотров 6
27.03.2024
Фото:Geely и «За рулем»
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