Длительный тест китайского кроссовера – первые зимние впечатления
«За рулем» начал испытания кроссовера Geely Monjaro с теста в глубоком снегу
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
GEELY MONJARO, 2.0T (238 л. с.), А8
- Изготовитель – Geely, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с января 2024
- Пробег на момент отчета – 2000 км
Начало длительного теста редакционного Geely Monjaro совпало со снегопадами в Москве. Я был приятно удивлен, как уверенно кроссовер пробирается по глубокому снегу. Благодаря дорожному просвету 210 мм (реальный!) он не цепляет днищем даже в совсем не чищенных местах.
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Дорожный просвет Geely Monjaro – 210 мм
Двигатель, правда, закрыт лишь пластиковый защитой.
Тяговитый турбомотор и гидромеханический автомат позволяют ехать по снежной каше внатяг, что особенно удобно при маневрах в заметенных дворах. Крутящий момент по колесам четко и быстро распределяет муфта BorgWarner (раньше она называлась Haldex) шестого поколения.
На сложных участках лучше переключить трансмиссию во внедорожный режим – тогда муфта блокируется превентивно.
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- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Фото:Geely и «За рулем»
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27.03.2024
Фото:Geely и «За рулем»
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