Как сэкономить на ремонте наружного зеркала около 20 т.р.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Volkswagen Golf, 1.4T (140 л. с.), P7
- Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
- Пробег на момент отчета – 133 000 км
В последнее время Golf ездит редко, но «метко». На ровном месте он был подбит газелистом. Пострадало правое зеркало. Но подробный разбор выявил, что само зеркало и корпус остались целы, а вот встроенный светодиодный поворотник пострадал.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
По ОСАГО получили на редкость адекватную сумму – почти 20 тысяч рублей. Видимо, страховая компания забраковала зеркало в сборе – тогда как специалисты техцентра «За рулем» выяснили, что поворотник можно заменить отдельно, полностью разобрав узел.
Продаются оригинальные поворотники примерно за 6000 рублей. Но мы поставили неоригинал за 900 рублей.
Не стесняйтесь вникать в подобные технические детали – порой это просто выгодно.
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Отзывы о Volkswagen Golf (1)
Отличная машина, вопросов нет
нет
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.