Как сэкономить на ремонте наружного зеркала около 20 т.р.

«За рулем» удалось починить зеркало редакционного Гольфа за 900 рублей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf, 1.4T (140 л. с.), P7

Изготовитель – Volkswagen AG, Германия

– Volkswagen AG, Германия Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года

– с декабря 2013 года Пробег на момент отчета – 133 000 км

В последнее время Golf ездит редко, но «метко». На ровном месте он был подбит газелистом. Пострадало правое зеркало. Но подробный разбор выявил, что само зеркало и корпус остались целы, а вот встроенный светодиодный поворотник пострадал.

По ОСАГО получили на редкость адекватную сумму – почти 20 тысяч рублей. Видимо, страховая компания забраковала зеркало в сборе – тогда как специалисты техцентра «За рулем» выяснили, что поворотник можно заменить отдельно, полностью разобрав узел.

Зеркало целиком менять не обязательно – достаточно заменить светодиодный поворотник

Продаются оригинальные поворотники примерно за 6000 рублей. Но мы поставили неоригинал за 900 рублей.

Не стесняйтесь вникать в подобные технические детали – порой это просто выгодно.

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