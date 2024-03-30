Как сэкономить на ремонте наружного зеркала около 20 т.р.

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«За рулем» удалось починить зеркало редакционного Гольфа за 900 рублей

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Golf, 1.4T (140 л. с.), P7

Volkswagen после 9 лет эксплуатации: новая неисправность
  • Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 133 000 км

В последнее время Golf ездит редко, но «метко». На ровном месте он был подбит газелистом. Пострадало правое зеркало. Но подробный разбор выявил, что само зеркало и корпус остались целы, а вот встроенный светодиодный поворотник пострадал.

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По ОСАГО получили на редкость адекватную сумму – почти 20 тысяч рублей. Видимо, страховая компания забраковала зеркало в сборе – тогда как специалисты техцентра «За рулем» выяснили, что поворотник можно заменить отдельно, полностью разобрав узел.

Зеркало целиком менять не обязательно – достаточно заменить светодиодный поворотник
Зеркало целиком менять не обязательно – достаточно заменить светодиодный поворотник

Ресурсные моторы, долговечный автомат – надежное семейное авто до 1,5 млн

Продаются оригинальные поворотники примерно за 6000 рублей. Но мы поставили неоригинал за 900 рублей.

Не стесняйтесь вникать в подобные технические детали – порой это просто выгодно.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

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За РулемКадаков Максим
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 4
30.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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