Чтобы сверху не прилетело – как сбивают беспилотники и дроны-камикадзе
В последнее время число высокоточных боеприпасов, доставляемых по воздуху, стало намного больше. К ракетам, управляемым снарядам, бомбам добавились еще и беспилотные барражирующие боеприпасы.
На ближних подступах к охраняемым объектам воздушным угрозам противостоят российские комплексы ПВО. Они способны сбивать как носителей высокоточного оружия, так и летящие боеприпасы.
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Как жалит Оса
Комплекс Оса похож на музейный экспонат. Он создан во времена, когда понятия «бортовой компьютер» не существовало, а система управления зенитными ракетами носила название «счетно-решающий прибор». Но Оса продолжает успешно сбивать воздушные цели, в том числе самолеты, вертолеты, беспилотники Байрактар, Лелека, Фурия и (как показал опыт СВО) даже боеприпасы РСЗО Himars.
Сейчас на вооружении стоит модификация начала 1980-х под обозначением Оса-АКМ. Особенность комплекса — установка ракетного вооружения, радарных систем и оборудования на одном колесном шасси: трехосной полноприводной амфибии БАЗ-5937 с двумя водометными движетелями. На борту машины шесть транспортно-пусковых контейнеров с радиоуправляемыми зенитными ракетами 9М33М3.
Радиолокационная станция с защитой от активных и пассивных помех может обнаружить цель на расстоянии до 40 км и имеет дальность захвата до 23 км. Комплекс включает также устройства, дублирующие радиолокацию, — телевизионно-оптический визир или оптическую система с тепловизионным каналом. Таким образом, Оса-АКМ способна действовать автономно и круглосуточно (как работают боевые расчёты ЗРК Оса-АКМ смотрите тут).
На важную цель одновременно могут наводиться две ракеты с интервалом пуска 3-5 секунд. Время развертывания комплекса из походного положения в боевое составляет 3 минуты. Время реакции (от обнаружения цели до пуска ракеты) — 26-39 секунд.
По скоростным и малым целям
Тор-М2 — уникальный противовоздушный и противоракетный комплекс. Поставляется в войска с 2016 года. Может быть установлен на разные шасси, но чаще всего — на гусеничную машину ГМ-5955.15-01.
Тор-М2 способен вести огонь на ходу. На его борту 16 управляемых зенитных ракет вертикального старта 9М338К. Радиолокационная станция обнаружения с дальностью действия 32 км ориентирована на малоразмерные цели и может сопровождать до 45 объектов, ранжируя их по степени опасности.
Станция наведения с фазированной антенной решеткой позволяет одновременно сопровождать (и обстреливать) четыре цели и автоматически наводить на них до шести ракет. Радиолокационное оборудование дублирует оптический визир с телевизионным и тепловизионным каналами. Время развертывания комплекса – 3 минуты, время реакции – от 3,5 до 10 секунд.
Тор-М2 — универсальная система ПВО, способная работать по самолетам, вертолетам и крылатым ракетам. Но главное достоинство комплекса — поражать в полете не только носители высокоточного оружия, но и само высокоточное оружие средней и малой дальности (ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные ракеты, беспилотники и даже корректируемые авиабомбы).
Ракетой и снарядом
Панцирь-С1 — зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия. Устанавливается как на колесные, так и гусеничные шасси. Это универсальное средство против воздушных и наземных целей.
Вооружение состоит из 12 бикалиберных ракет 57Е6 или 57Е6М (с увеличенной дальностью и высотой) и двух сдвоенных зенитных автоматических пушек 2А38М калибром 30 мм.
Система управления комплекса хорошо противостоит любым помехам, включая ложные тепловые цели. Станция обнаружения с фазированной антенной решеткой способна находить объекты на дистанции до 32-38 км и одновременно сопровождать 20 целей. При этом комплекс может одновременно обстреливать три цели, причем одну из них — двумя ракетами.
Комплекс может стрелять по объектам, летящим на сверхмалых высотах (ниже 15 м), а также по наземным целям. Для этого используют оптические системы наведения.
Время, необходимое для развертывания Панцирь-С1, составляет не более 5 минут, время реакции комплекса — от 4 до 6 секунд.
Характеристики комплексов ПВО
|Оса-АКМ
|Тор-М2
|Панцирь-С1
|Общие данные
|Длина/ширина/высота, мм
|9100/2700/4200
|8900/3500/3600
|11 400/2600/4300
|Шасси
|БАЗ-5937 6х6
|гусеничное ГМ-5955.15-01
|КАМАЗ-6560 8х8
|Дорожный просвет, мм
|430
|450
|400
|Расчет, чел
|4
|3
|3
|Масса, кг
|18 300
|37 000
|36 000
|Максимальная скорость на суше, км/ч
|60
|65
|90
|Максимальная скорость на плаву, км/ч
|8
|—
|—
|Запас хода, км
|500
|500
|не менее 600
|Двигатель
|Тип
|дизельный
|Мощность, л.с.
|300
|710-840
|400
|Вооружение
|Тип/калибр, мм
|ракеты 9М33М3/206
|ракеты 9М338К
| бикалиберные ракеты 57Е6,
2х30-миллиметровые пушки 2А38М
|Боекомплект, шт
|6
|16
|12 ракет, 1400 снарядов
|Дальность поражения цели (мин/макс), м
|1500-10 000
|1000-15 000
| 1200-20 000 ракетами,
200-4000 пушками
|Высота поражения цели (мин/макс), м
|10-5000
|10-12 000
| 15-15 000 ракетами,
0-3000 пушками
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