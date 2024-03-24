Чтобы сверху не прилетело – как сбивают беспилотники и дроны-камикадзе

«За рулем» подготовил обзор российских систем ПВО ближнего действия

В последнее время число высокоточных боеприпасов, доставляемых по воздуху, стало намного больше. К ракетам, управляемым снарядам, бомбам добавились еще и беспилотные барражирующие боеприпасы.

На ближних подступах к охраняемым объектам воздушным угрозам противостоят российские комплексы ПВО. Они способны сбивать как носителей высокоточного оружия, так и летящие боеприпасы.

Как жалит Оса

Комплекс Оса похож на музейный экспонат. Он создан во времена, когда понятия «бортовой компьютер» не существовало, а система управления зенитными ракетами носила название «счетно-решающий прибор». Но Оса продолжает успешно сбивать воздушные цели, в том числе самолеты, вертолеты, беспилотники Байрактар, Лелека, Фурия и (как показал опыт СВО) даже боеприпасы РСЗО Himars.

Комплекс Оса-АКМ. Платформа с антеннами станции обнаружения цели стабилизирована относительно горизонта.

Сейчас на вооружении стоит модификация начала 1980-х под обозначением Оса-АКМ. Особенность комплекса — установка ракетного вооружения, радарных систем и оборудования на одном колесном шасси: трехосной полноприводной амфибии БАЗ-5937 с двумя водометными движетелями. На борту машины шесть транспортно-пусковых контейнеров с радиоуправляемыми зенитными ракетами 9М33М3.

Пуск твердотопливной одноступенчатой зенитной ракеты 9М33М3 из Осы-АКМ. Боевая часть — осколочно-фугасная. Наведение ракеты на цель — командное по радиоканалу.

Радиолокационная станция с защитой от активных и пассивных помех может обнаружить цель на расстоянии до 40 км и имеет дальность захвата до 23 км. Комплекс включает также устройства, дублирующие радиолокацию, — телевизионно-оптический визир или оптическую система с тепловизионным каналом. Таким образом, Оса-АКМ способна действовать автономно и круглосуточно (как работают боевые расчёты ЗРК Оса-АКМ смотрите тут).

В зенитной батарее — четыре боевых машины Оса-АКМ с пусковыми установками, две транспортно-заряжающих машины и командирский пункт.

На важную цель одновременно могут наводиться две ракеты с интервалом пуска 3-5 секунд. Время развертывания комплекса из походного положения в боевое составляет 3 минуты. Время реакции (от обнаружения цели до пуска ракеты) — 26-39 секунд.

По скоростным и малым целям

Тор-М2 — уникальный противовоздушный и противоракетный комплекс. Поставляется в войска с 2016 года. Может быть установлен на разные шасси, но чаще всего — на гусеничную машину ГМ-5955.15-01.

Тор-М2 на гусеничном шасси ГМ-5955.15-01 способен передвигаться со скоростью до 65 км/ч. Приведение комплекса в боевое положение занимает 3 минуты.

Тор-М2 способен вести огонь на ходу. На его борту 16 управляемых зенитных ракет вертикального старта 9М338К. Радиолокационная станция обнаружения с дальностью действия 32 км ориентирована на малоразмерные цели и может сопровождать до 45 объектов, ранжируя их по степени опасности.

Ракеты вертикального старта комплекса Тор-М2 спрятаны в шахтах и хорошо защищены от внешних воздействий. В верхней части боевого модуля радиолокационная станция для обнаружения целей.

Станция наведения с фазированной антенной решеткой позволяет одновременно сопровождать (и обстреливать) четыре цели и автоматически наводить на них до шести ракет. Радиолокационное оборудование дублирует оптический визир с телевизионным и тепловизионным каналами. Время развертывания комплекса – 3 минуты, время реакции – от 3,5 до 10 секунд.

Тор-М2 — универсальная система ПВО, способная работать по самолетам, вертолетам и крылатым ракетам. Но главное достоинство комплекса — поражать в полете не только носители высокоточного оружия, но и само высокоточное оружие средней и малой дальности (ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные ракеты, беспилотники и даже корректируемые авиабомбы).

Ракеты 9М338К комплекса Тор-М2 способны выдерживать перегрузки до 35g! Взрыватель — радиолокационный и контактный. Боевая часть - осколочно-фугасная.

Ракетой и снарядом

Панцирь-С1 — зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия. Устанавливается как на колесные, так и гусеничные шасси. Это универсальное средство против воздушных и наземных целей.

Вооружение состоит из 12 бикалиберных ракет 57Е6 или 57Е6М (с увеличенной дальностью и высотой) и двух сдвоенных зенитных автоматических пушек 2А38М калибром 30 мм.

Работают зенитные пушки Панциря калибром 30 мм. Скорострельность каждого зенитного автомата 2А38М — 1950-2500 выстрелов в минуту.

Система управления комплекса хорошо противостоит любым помехам, включая ложные тепловые цели. Станция обнаружения с фазированной антенной решеткой способна находить объекты на дистанции до 32-38 км и одновременно сопровождать 20 целей. При этом комплекс может одновременно обстреливать три цели, причем одну из них — двумя ракетами.

Пуск бикалиберной радиоуправляемой ракеты из ЗРПК Панцирь-С1. Стартовый двигатель находится в отделяющейся ступени. Боевая часть снабжена стержневыми поражающими элементами.

Комплекс может стрелять по объектам, летящим на сверхмалых высотах (ниже 15 м), а также по наземным целям. Для этого используют оптические системы наведения.

Время, необходимое для развертывания Панцирь-С1, составляет не более 5 минут, время реакции комплекса — от 4 до 6 секунд.

Панцирь-С1 может работать как автономно, так и в составе батареи из шести боевых машин.

Характеристики комплексов ПВО

Оса-АКМ Тор-М2 Панцирь-С1 Общие данные Длина/ширина/высота, мм 9100/2700/4200 8900/3500/3600 11 400/2600/4300 Шасси БАЗ-5937 6х6 гусеничное ГМ-5955.15-01 КАМАЗ-6560 8х8 Дорожный просвет, мм 430 450 400 Расчет, чел 4 3 3 Масса, кг 18 300 37 000 36 000 Максимальная скорость на суше, км/ч 60 65 90 Максимальная скорость на плаву, км/ч 8 — — Запас хода, км 500 500 не менее 600 Двигатель Тип дизельный Мощность, л.с. 300 710-840 400 Вооружение Тип/калибр, мм ракеты 9М33М3/206 ракеты 9М338К бикалиберные ракеты 57Е6,

2х30-миллиметровые пушки 2А38М Боекомплект, шт 6 16 12 ракет, 1400 снарядов Дальность поражения цели (мин/макс), м 1500-10 000 1000-15 000 1200-20 000 ракетами,

200-4000 пушками Высота поражения цели (мин/макс), м 10-5000 10-12 000 15-15 000 ракетами,

0-3000 пушками

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