Хотел поставить противоугонку – предложили телематику. Она точно лучше?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Хотел установить на сервисе противоугонку, а мне предложили телематику. Это новое название, что ли?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
– Телематика – это система, способная передавать данные о состоянии автомобиля на расстояние. Ею может быть и навороченная противоугонка. Она будет способна защитить от угона и сообщить о происшествии владельцу, в полицию, в страховую компанию и так далее.
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Кроме того, телематический комплекс может собирать базу данных обо всех нюансах поведения машины на дороге, что может быть использовано как при ремонте, так и при разборе ДТП. От обычной противоугонки телематика отличается примерно так же, как смартфон от кнопочного телефона.
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