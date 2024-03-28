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Хотел поставить противоугонку – предложили телематику. Она точно лучше?

Эксперт «За рулем» рассказал о современных способах защиты авто от угона

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Хотел установить на сервисе противоугонку, а мне предложили телематику. Это новое название, что ли?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Телематика – это система, способная передавать данные о состоянии автомобиля на расстояние. Ею может быть и навороченная противоугонка. Она будет способна защитить от угона и сообщить о происшествии владельцу, в полицию, в страховую компанию и так далее.

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Кроме того, телематический комплекс может собирать базу данных обо всех нюансах поведения машины на дороге, что может быть использовано как при ремонте, так и при разборе ДТП. От обычной противоугонки телематика отличается примерно так же, как смартфон от кнопочного телефона.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 3
28.03.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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