Гвоздь программы – дрэг-рейсинг: готовимся к празднику скорости и драйва

«За рулем Фест» пройдет 23 июня 2024 года в подмосковном комплексе RDRC Racepark

Дрэг-рейсинг

Самые мощные моторы, бесстрашные пилоты и фантастически зрелищные заезды, за которыми очень удобно наблюдать, – всё это гонки на ускорение, или дрэг-рейсинг.

Одна из легенд рассказывает, что начиналось всё с американских ковбоев и их индейских скакунов, которые на короткой дистанции могли развить невероятную скорость. Одной такой лошадиной силы хватало примерно на четверть мили, поэтому их стали называть «quarter horses». Дальше кони просто выдыхались. Так появились первые «забеги» на четверть мили.

Когда Генри Форд начал выпускать автомобили, ковбои пересели на них. Однако привычка «заезжать» на скорость на четверть мили у них осталась – и родился дрэг-рейсинг.

Есть и другие версии. Например, такая: заезды проходили именно на четверть мили потому, что совершались от светофора до светофора, а в американских городах длина квартала раньше составляла как раз ¼ мили. Еще одна легенда предполагает, что основу дрэг-рейсингу положили бутлегеры, гонявшиеся с полицией в годы «сухого закона» в США.

В Европе и Америке всплеск интереса к этому виду гонок наблюдался после Второй мировой войны, и вскоре дрэг-рейсинг был официально зарегистрирован в качестве одного из подвидов автоспорта.

Сегодня дрэг-рейсинг – одна из самых простых и понятных дисциплин: при общем старте по традиционным правилам выигрывает тот, кто раньше пересекает финишную черту. Дистанция может быть от 200 до 800 метров, но чаще всего берутся как раз 400 метров, или ¼ мили. Здесь всё происходит очень быстро – заезд длится обычно от шести до 14 секунд в зависимости от мощности и уровня подготовки автомобиля. С удобной трибуны зритель всегда видит и момент старта, и кто же стал первым.

Российская прописка

В России заезды сначала происходили хаотично и нелегально прямо на улицах. Иногда – со светофора, иногда самодеятельные клубы даже перекрывали для этого улицы. Затем появились первые организованные соревнования, которые, как и за рубежом, часто проходили на взлетно-посадочных полосах аэродромов.

После того как Российская автомобильная федерация, а вслед за ней и Минспорт России признали дрэг-рейсинг «взрослой» дисциплиной автоспорта, официальные организаторы постарались взять всё под свой контроль. Соревнования стали проводиться, в том числе в статусе чемпионатов и Кубков России, а лучшие времена в классах признаются теперь в качестве официальных рекордов.

А в 2019 году в подмосковном Быково открылся первый профессиональный «дрэгстрип», то есть специальный автодром для дрэг-рейсинга. Называется он RDRC Racepark и обладает не только идеально подготовленной для заездов трассой, но и всей необходимой для спортсменов и зрителей инфраструктурой.

Гоночное полотно, боксы, зона технического парка, трибуны, парковки, фудкорт, VIP-зона, детская площадка, сувенирные палатки и магазинчики с «мерчем» – всё это организовано так, чтобы каждому было не только интересно, но и комфортно. И уже скоро вы сможете проверить это сами.

Приглашаем на «За рулем Фест»

Приглашаем на «За рулем Фест» – большой семейный праздник, который пройдет в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark (Быково, Московская область) 23 июня. Гвоздь программы – дрэг-рейсинг.

Лучшие автогонщики страны сразятся в парных заездах на дистанции ¼ мили, или 402,3 метра. Правила предельно просты: побеждает автомобиль, первым пересекший линию финиша. Дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили померяются лошадиными силами в борьбе за почетные кубки «За рулем».

Гости фестиваля полетают на вертолете, пощекочут нервы в гоночном такси, проверят твердость руки в тире, оседлают электрического быка. Добавьте сюда выставку уникальных ретроавтомобилей и тест-драйвы новейших моделей, а также призы для дорогих болельщиков. Вечером – концерт музыкальной группы «Кирпичи».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Продажа билетов на «За рулем Фест» уже началась. Чем ближе к старту фестиваля, тем билеты будут дороже. Поэтому посещение замечательного семейного мероприятия лучше забронировать заранее. Как говорится, готовься к летнему дрэг-рейсингу весной!