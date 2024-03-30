Лихие 1990-е: какие автомобили погубили Москвич
На поле чудес
Во второй половине 1980-х Москвич-2141 на фоне других отечественных моделей по конструкции был вполне приличным автомобилем: просторный салон, удобная посадка, неплохая подвеска и хорошая управляемость. Мотор бы ему помощнее!
Главной проблемой Москвича было низкое качество изготовления (от покраски до сборки) и комплектующих. Именно этим стоило заняться заводу. Но АЗЛК пошел по иному пути.
В 1997 году представили хэтчбек на базе Москвича-2141 с удлиненной на 200 мм (до 2780 мм) колесной базой. Эта машина получила пафосное имя «Юрий Долгорукий» и обозначение Москвич-2141Y2.
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Удлинять Москвич-2141 попытались еще в конце 1980-х в Югославии, где в те годы активно занимались доработкой советских автомобилей. Но на Балканах удлиненный хэтчбек планировали для медицинской службы. В Москве же строили другие планы.
Один из первых длинных хэтчбеков, который тестировал «За рулем», был окрашен в черный колер и оснащен черными кожаными сиденьями. Такой автомобиль явно предназначался для государственных чиновников, многие из которых тогда еще ездили на Волгах.
На автомобиле стоял французский двигатель Renault F3R рабочим объемом 2 л и мощностью 112 л.с. Предполагали продавать версии и с отечественными моторами. В том числе с уфимским УЗАМ-3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. С этим агрегатом Москвич ехал заметно веселее, чем с 1,5-литровым 72-сильным двигателем.
Французский мотор, который вскоре стали ставить и на стандартные модернизированные хэтчбеки «Святогор», был и мощным, и современным, и надежным. Но совсем не дешевым. По сути, при падающем спросе завод продавал машины с дорогим импортным мотором себе в убыток.
Удлиненный хэтчбек запустили в производство в 1998-м уже с измененным дизайном (как у «Святогора») и импортными главным тормозным цилиндром и усилителем. Спрос оказался очень низким. Государственные структуры не стремились менять Волги на разросшиеся в длину Москвичи. Тем более что удлинение машины и даже импортный мотор не повлияли на качество комплектующих и антикоррозийной обработки.
Но руководство завода, поддерживаемое московскими властями во главе с мэром Юрием Лужковым, все равно пошло по пути создания экзотических модификаций.
Как испортили «сорок второй»
При создании Москвича-2141 сразу же заложили и седан Москвич-2142. Многие ждали именно эту машину. Но тогдашний директор АЗЛК Валентин Коломников хотел запустить в производство седан уже с новым московским мотором.
Но цех для выпуска двигателей так и не достроили. А в мир Москвич-2142 вышел уже при новом руководстве в удлиненной версии Москвич-2142V3 «Князь Владимир».
Формально такой седан можно было купить с уфимскими двигателями мощностью 1,7 и 1,8 л (последний под бензин АИ-80). Упоминали также мотор ВАЗ-2130 рабочим объемом 1,8 л и мощностью 77 л.с.
Помимо двигателя Renault F3R мощностью 112 л.с., предлагали теперь и F7R. Этот французский 2-литровый 16-клапанный агрегат развивал 145 л.с. Но, по отзывам заводских испытателей, мотор, предназначенный для спортивных версий Renault, для тяжелого и длинного седана не очень подходил.
«Князь Владимир» продавался так же плохо, как и «Юрий Долгорукий». Машины предлагали даже милиции. Но и там они энтузиазма не вызвали.
А спрос на основную модель тем временем продолжал снижаться. В первую очередь из-за отвратительного качества. Зато в 1998 году на московском автосалоне МИМС публике с помпой презентовали Москвич-2142R5 по имени «Калита».
Машина представляла собой седан «Князь Владимир» с новыми огромными, но выглядевшими кустарными фарами и задними фонарями и массивной решеткой радиатора в стиле Rolls-Royce. Сотрудники завода с сарказмом рассказывали, что весила она около 30 кг.
Калиту оснастили 145-сильным двигателем. А еще он прославился тем, что на его базе сделали несколько полноприводных автомобилей Москвич-2144R5.
Завод задолго до этого провел серьезные доводочные работы по машинам 4х4. Выпускать планировали хэтчбек Москвич-21416, седан Москвич-21426 и пикап. Полный привод должны были получить и перспективные автомобили, над которыми работали с конца 1980-х.
Но серийное производство полноприводных Москвичей так и не запустили. Окончательно проект умер именно под кузовом помпезного длинного седана. Несколько таких машин отправили в правительство Москвы. Но там уже окончательно распробовали иномарки и пересаживаться на аляповатые изделия завода Москвич (даже полноприводные) не собирались.
Реалии краха
Завод пробовал не только удлинять, но и укорачивать Москвич-2141. В 1999 году сделали двухместное купе по имени Дуэт с колесной базой 2300 мм — на 280 мм меньше стандартной.
Машина соорудили в двух вариантах: Москвич-2142SO со стандартным, как у «Святогора», передком и Москвич-2142S5 Дуэт II с «лицом» от «Калиты».
Рекламировали варианты с 77-сильным двигателем ВАЗ-2106 и с французскими моторами, развивающими 112 л.с. и 145 л.с. Укороченных Москвичей сделали не более полутора десятков. Большого спроса на них тоже не возникло.
В начале 2002 года конвейер завода окончательно встал, площадки сбыта были полны нераспроданными, в том числе и недоукомплектованным,и автомобилями.
Странные и никому не нужные конструкции ожидаемо не спасли завод, а поспособствовали его банкротству. Но в историю отечественного автопрома эти редкие машины вошли. Пусть и в таком грустном контексте.
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