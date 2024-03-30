Лихие 1990-е: какие автомобили погубили Москвич

«За рулем» привел удивительные факты о последних серийных и редких моделях АЗЛК

На поле чудес

Во второй половине 1980-х Москвич-2141 на фоне других отечественных моделей по конструкции был вполне приличным автомобилем: просторный салон, удобная посадка, неплохая подвеска и хорошая управляемость. Мотор бы ему помощнее!

Главной проблемой Москвича было низкое качество изготовления (от покраски до сборки) и комплектующих. Именно этим стоило заняться заводу. Но АЗЛК пошел по иному пути.

В 1997 году представили хэтчбек на базе Москвича-2141 с удлиненной на 200 мм (до 2780 мм) колесной базой. Эта машина получила пафосное имя «Юрий Долгорукий» и обозначение Москвич-2141Y2.

Москвич-2141Y2 «Юрий Долгорукий» – первый московский опыт удлинения стандартного хэтчбека.

Удлинять Москвич-2141 попытались еще в конце 1980-х в Югославии, где в те годы активно занимались доработкой советских автомобилей. Но на Балканах удлиненный хэтчбек планировали для медицинской службы. В Москве же строили другие планы.

Один из первых длинных хэтчбеков, который тестировал «За рулем», был окрашен в черный колер и оснащен черными кожаными сиденьями. Такой автомобиль явно предназначался для государственных чиновников, многие из которых тогда еще ездили на Волгах.

Под капотом «Юрий Долгорукого» двигатель Renault F3R мощностью 112 л.с.

На автомобиле стоял французский двигатель Renault F3R рабочим объемом 2 л и мощностью 112 л.с. Предполагали продавать версии и с отечественными моторами. В том числе с уфимским УЗАМ-3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. С этим агрегатом Москвич ехал заметно веселее, чем с 1,5-литровым 72-сильным двигателем.

Французский мотор, который вскоре стали ставить и на стандартные модернизированные хэтчбеки «Святогор», был и мощным, и современным, и надежным. Но совсем не дешевым. По сути, при падающем спросе завод продавал машины с дорогим импортным мотором себе в убыток.

Удлиненный хэтчбек запустили в производство в 1998-м уже с измененным дизайном (как у «Святогора») и импортными главным тормозным цилиндром и усилителем. Спрос оказался очень низким. Государственные структуры не стремились менять Волги на разросшиеся в длину Москвичи. Тем более что удлинение машины и даже импортный мотор не повлияли на качество комплектующих и антикоррозийной обработки.

Но руководство завода, поддерживаемое московскими властями во главе с мэром Юрием Лужковым, все равно пошло по пути создания экзотических модификаций.

Как испортили «сорок второй»

При создании Москвича-2141 сразу же заложили и седан Москвич-2142. Многие ждали именно эту машину. Но тогдашний директор АЗЛК Валентин Коломников хотел запустить в производство седан уже с новым московским мотором.

Но цех для выпуска двигателей так и не достроили. А в мир Москвич-2142 вышел уже при новом руководстве в удлиненной версии Москвич-2142V3 «Князь Владимир».

Салон Москвича «Юрий Долгорукий» сделали настолько роскошным, насколько смогли.

Формально такой седан можно было купить с уфимскими двигателями мощностью 1,7 и 1,8 л (последний под бензин АИ-80). Упоминали также мотор ВАЗ-2130 рабочим объемом 1,8 л и мощностью 77 л.с.

Помимо двигателя Renault F3R мощностью 112 л.с., предлагали теперь и F7R. Этот французский 2-литровый 16-клапанный агрегат развивал 145 л.с. Но, по отзывам заводских испытателей, мотор, предназначенный для спортивных версий Renault, для тяжелого и длинного седана не очень подходил.

Разросшийся седан Москвич-2142V3 «Юрий Долгорукий».

«Князь Владимир» продавался так же плохо, как и «Юрий Долгорукий». Машины предлагали даже милиции. Но и там они энтузиазма не вызвали.

Удлиненные Москвичи предлагали и милиции, но безуспешно.

А спрос на основную модель тем временем продолжал снижаться. В первую очередь из-за отвратительного качества. Зато в 1998 году на московском автосалоне МИМС публике с помпой презентовали Москвич-2142R5 по имени «Калита».

Москвич-2142R5 «Калита» впервые показали в 1998 году.

Машина представляла собой седан «Князь Владимир» с новыми огромными, но выглядевшими кустарными фарами и задними фонарями и массивной решеткой радиатора в стиле Rolls-Royce. Сотрудники завода с сарказмом рассказывали, что весила она около 30 кг.

Салон выставочного «Калиты».

Калиту оснастили 145-сильным двигателем. А еще он прославился тем, что на его базе сделали несколько полноприводных автомобилей Москвич-2144R5.

Завод задолго до этого провел серьезные доводочные работы по машинам 4х4. Выпускать планировали хэтчбек Москвич-21416, седан Москвич-21426 и пикап. Полный привод должны были получить и перспективные автомобили, над которыми работали с конца 1980-х.

Полноприводный Москвич-2144R5 сделали всего в нескольких экземплярах.

Но серийное производство полноприводных Москвичей так и не запустили. Окончательно проект умер именно под кузовом помпезного длинного седана. Несколько таких машин отправили в правительство Москвы. Но там уже окончательно распробовали иномарки и пересаживаться на аляповатые изделия завода Москвич (даже полноприводные) не собирались.

Реалии краха

Завод пробовал не только удлинять, но и укорачивать Москвич-2141. В 1999 году сделали двухместное купе по имени Дуэт с колесной базой 2300 мм — на 280 мм меньше стандартной.

Машина соорудили в двух вариантах: Москвич-2142SO со стандартным, как у «Святогора», передком и Москвич-2142S5 Дуэт II с «лицом» от «Калиты».

Москвич-2141SO Дуэт (1999 год).

Рекламировали варианты с 77-сильным двигателем ВАЗ-2106 и с французскими моторами, развивающими 112 л.с. и 145 л.с. Укороченных Москвичей сделали не более полутора десятков. Большого спроса на них тоже не возникло.

«Обрезанный» «Калита», он же Дуэт II.

В начале 2002 года конвейер завода окончательно встал, площадки сбыта были полны нераспроданными, в том числе и недоукомплектованным,и автомобилями.

Странные и никому не нужные конструкции ожидаемо не спасли завод, а поспособствовали его банкротству. Но в историю отечественного автопрома эти редкие машины вошли. Пусть и в таком грустном контексте.

7 нескучных фактов про Москвич-2141 тут