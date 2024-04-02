Почему водители любили ЗИЛ‑130 больше, чем ГАЗ‑53

Эксперт Сергей Канунников объяснил, чем ЗИЛ-130 выгодно отличался от ГАЗ-53

История ЗИЛ-130 началась 1956 году, когда его начали разрабатывать по техническому заданию ЦК. В 1962 году начался уже серийный выпуск этих грузовиков, который продлился до 2010 года (!).

По техзаданию грузоподъемность грузовика должна была составлять 4 тонны, но инженеры заложили в конструкцию способность перевозить 5,5 тонны. Хотя в характеристиках позже стали указывать ровно 5 тонн, чтобы машину не эксплуатировали на пределе возможностей. Позже грузоподъемность увеличили до 6 тонн.

ЗИЛ-130

Но это далеко не все плюсы легендарного «сто тридцатого». Вот что рассказывает об автомобиле эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного авторитетного автомобильного издания в России.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— ЗИЛ-130 любили больше, чем ГАЗ-53. Прекрасно помню, как водители морщились, когда приходилось пересаживаться из московской машины в горьковскую, даже на время.

Дело, конечно, не только в динамике – хотя «сто тридцатый» резвее: его паспортная максимальная скорость 90 км/ч, а у ГАЗ-53 – 80 км/ч. Но главное – ЗИЛ-130 с просторной кабиной, усилителем руля и довольно плавным даже у порожней машины ходом был комфортней. И еще важнее, что ЗИЛ-130 справедливо считали крепким и надежным.

А еще достоинством ЗИЛ-130 считали простоту и удобство ремонта, а также бензиновый двигатель.

Теперь это звучит диковато, но паспортный расход 27–29 л/100 км при равномерном движении на шоссе, а в реальной жизни – в полтора, а то и два раза выше, автохозяйства тогда не очень волновал.

Зато пуск зимой был проще, чем у дизеля.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Трудовая книжка», опубликованной в журнале «За рулем» №4/2024.