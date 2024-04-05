Ваш автомобиль скажет «спасибо!» – вот что нужно для ухода

на правах рекламы

Эти простые советы и предметы помогут не только отлично отмыть машину, но и вернуть ей вид новенькой.

Зимой грязь на автомобиле можно простить и себе, и окружающим. Ранней весной – тоже. Но как только дороги становятся чистыми, и мы перестаем ездить в облаке поднятой с асфальта грязи, хочется, чтобы машина выглядела идеально. И сделать это не так сложно. Разберем, какие средства по уходу за автомобилем сегодня есть на рынке (и быстренько купим их на Мегамаркете).

Тем более что промокод БЕЗШАПКИ даст вам скидку в 1000 рублей, если ваш первый заказ, сделанный до 30 апреля, окажется дороже 5000 рублей. Полные условия акции вот здесь, по ссылке.

Мойка автомобиля

Мойку можно доверить профессионалам, а можно выполнить самому – на сервисах самообслуживания. Кстати, чтобы сэкономить на «самомое» деньги, воспользуйтесь простым советом. Не пытайтесь сразу отбить всю грязь струей воды – пока ваша задача намочить кузов, облить его пеной и подождать минуты три, чтобы активные вещества в пене сделали свое дело. И вот когда среди пены начнут появляться сухие участки, тогда и пора отмывать машину – грязь легко отойдет и перерасхода воды не будет.

Есть еще более экономный способ отмыть автомобиль – мойка высокого давления. Если распределить ее стоимость на все мойки (в том числе на мойку дачных дорожек и очистку их от травы, мойку дачного дома, забора и так далее), то чистота обойдется вам гораздо дешевле.

Но и это еще не все – появились более доступные по цене мойки. Это аккумуляторные мойки высокого давления, они же мини-мойки аккумуляторные. Это компактные и недорогие насадки на садовый шланг, нагнетающие струю высокого давления.

Также для мойки вам понадобятся щетка, не оставляющая царапин на кузове (в отличие от тряпки или губки, в нее не набиваются песок и мелкие камни), автошампунь (добавляется в специальные резервуары моек и мини-моек высокого давления), сгон для воды и тряпка-микрофибра, которые помогут быстро высушить кузов и стекла.

Напомним, что мыть автомобиль во дворах и на природе нельзя, но все остальное (полировка, уборка в салоне и прочее) дозволительно. Поэтому можно… запастись напитками и снеками и устроить из приведения автомобиля в божеский вид некое подобие пикника.

Обработка кузова автомобиля

Можно покрыть кузов воском, чтобы на нем не задерживались капли воды и в следующий раз его было легче отмыть, а можно отполировать, покрыв составом, который не только защитит лакокрасочное покрытие, но и заставит его сиять, как новое, долгое время.

Полировку можно сделать при помощи специальных паст, полиролей и тряпки-микрофибры, либо можно купить полировальные насадки на дрель и даже полировальную машинку.

Полировка и восстановление стекол автомобиля

Пасты и полироли бывают не только для лакокрасочного покрытия, но и для стекол. Они отлично устраняют мелкие потертости и улучшают видимость. Перед этим можно и подлатать стекла, отремонтировав сколы и трещины специальным средством. Также можно обработать стекла средством антидождь, и на нем не будут задерживаться капли воды, а дворникам будет легче скользить (кстати, после обработки стекла антидождем даже старые дворники начинают чистить, как новые).

Натирая кузов, вы можете заметить очаги ржавчины, и тогда вам пригодятся ее преобразователи – вступая в химическую реакцию с ржой, они образуют защитный слой. Есть смысл заказать и их. Пользоваться ими несложно, и они отлично останавливают процесс уничтожения кузова автомобиля.

Полировка и восстановление фар

Для фар следует выбрать специальный полироль, так как их обтекатели сегодня делаются из пластика, а не из стекла, которое травмоопасно в случае ДТП и может треснуть при резкой смене температуры. Тут вам снова пригодится полировальная насадка или машинка – отполируйте и фары, и поворотники, и заднюю оптику, чтобы она снова стала яркой, как новая.

Пластик обтекателей фар постепенно мутнеет из-за мелких царапин, световой пучок меркнет. Поэтому мы рекомендуем их полировать – это единственный законный способ вернуть им яркость (либо замена всего блока фары на новый), так как бронепленки на фары в нашей стране до сих пор вне закона. Даже за прозрачную бронепленку грозит штраф 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ) с предписанием снять ее в течение 10 дней (если этого не сделать, то выпишут штраф в 2-4 тысячи рублей и даже могут арестовать владельца ТС на срок до 15 суток – ст. 19.3 КоАП). Инспекторы, конечно, понимают парадоксальность ситуации и часто смотрят на пленку сквозь пальцы, но бывает всякое.

Очистка и полировка колес и неокрашенного пластика

Здесь вам понадобятся два средства. Одно – для полировки дисков, если они у вас кованые или литые, а другое – для очистки, чернения и полировки шин. Эти средства не только улучшат вид колес, но и защитят сплавы и резину от солнца, пескоструя, налета от истирающихся колодок и грязи, которые будет проще смывать впоследствии.

Эффектные неокрашенные черные элементы, такие как накладки на бамперы, молдинги, рейлинги, чашки боковых зеркал, ручки и так далее, тоже нуждаются в уходе. Со временем они сереют (выцветают и покрываются мелкими царапинами), и если им вернуть черный матовый цвет, то автомобиль начнет снова выглядеть как новый. Можно, конечно, пройтись по пластику строительным феном или газовой горелкой (рискуя повредить соседнее лакокрасочное покрытие), а можно использовать специальный полироль для наружного пластика – это и дешевле, и безопаснее.

Уборка в салоне

Начинать уборку в салоне автомобиля надо, конечно, с пылесоса. Но не пытайтесь использовать свой обычный домашний пылесос, так как, насосавшись автомобильной пыли с примесями соли, масел и других жидкостей, которые вы всю зиму носили на обуви в салон, он начнет характерно пованивать, когда вы будете пылесосить дома. Пользоваться пылесосами на заправках и мойках неудобно и дорого. Поэтому лучшим решением будет купить небольшой автомобильный пылесос без мешающих шлангов и спокойно, не спеша собирать пыль в самых труднодоступных местах.

Для внутренних поверхностей стекол вам понадобится другой очиститель, не тот, который вы применяли снаружи. Здесь задача – обезжирить и удалить налет без разводов. Та же рекомендация применима к очистителям пластика. Кстати, среди очистителей вы найдете самые разные средства – для пластика, кожи, ткани, универсальные… Какие выбрать, зависит только от того, какими материалами обшит салон вашего автомобиля. Эти современные препараты очень просты в применении – вы без труда почистите даже потолок: наносите и тут же стираете салфеткой. Либо можно купить аппарат для химической чистки салона, который пригодится и дома и в который можно заливать любое средство для химчистки.

Но протереть поверхность – это одно, а вычистить загрязнение из труднодоступных мест (пазов, воздуховодов, стыков пластика) – совсем другое, и здесь будет сложно обойтись без щеток для детейлинга.

Очистка климатической системы

Уборка – лучший способ избавиться от неприятных запахов. И прибраться нужно не только в салоне. Нужна также чистка климатической системы, в которой даже при отсутствии кондиционера могут заводиться бактерии (именно они и пахнут так неприятно). Для этого есть специальные средства – очистители кондиционера. Они автоматически самораспыляются в салоне с работающей в закольцованном режиме климатической системой. Важная мера предосторожности – не находиться в это время в салоне автомобиля.

Чтобы в салоне всегда приятно пахло, рекомендуем после уборки установить не ароматизатор, а нейтрализатор запахов, и тогда не придется выбирать между неприятным запахом или ароматом «ёлочка».

Улучшения и прочие аксессуары

Теперь, когда ваш автомобиль выглядит как новенький, можно его улучшить – сделать немного удобнее для себя. Например, установить в багажник органайзер для мелочей, купить автохолодильник перед сезоном автопутешествий, регистратор, новые коврики, чехлы на сиденья, литые диски или новые колпаки на колеса и так далее.

Тем более что промокод БЕЗШАПКИ даст вам скидку в 1000 рублей, если ваш первый заказ, сделанный до 30 апреля, окажется дороже 5000 рублей. Полные условия акции вот здесь, по ссылке.

Любая подобная мелочь обновит автомобиль настолько, что зуд от желания купить новую машину на какое-то время пройдет – до более благоприятных времен.

Реклама ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» (агрегатор) (ОГРН: 1167746803180), юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6

erid 4CQwVszH9pWwoqrm3eU