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Вы же пометили летние шины осенью? А в каком порядке ставить их весной, знаете?

Эксперт «За рулем» рассказал, как продлить срок службы шин путем перестановки колес

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Осенью, при смене колес, я пометил их расположение на автомобиле. Как лучше установить колеса весной?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Советую поменять между собой передние и задние колеса. Если шины имеют ненаправленный рисунок протектора (а таких среди летних большинство), то имеет смысл переставить колеса по диагонали. Если запасное колесо такое же, как прочие, – то лучше установить его спереди справа: это самое быстроизнашиваемое колесо даже на полностью исправном авто­мобиле.

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Если шина одного из колес имеет пусть и заделанные, но ощутимые повреждения вроде небольших боковых порезов, то его надо ставить сзади. На автомобиле с любым типом привода внезапный и полный выход из строя шины заднего колеса гораздо менее опасен, чем на передней оси.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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За РулемРевин Алексей
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 1
04.04.2024
Фото:freepik / standert
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