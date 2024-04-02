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Выиграй Omoda S5
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Omoda S5 от «За рулем»: последний шанс принять участие в розыгрыше автомобиля

Завершается первый этап народного тест-драйва #ЗаРулемOmodaS5

Сегодня 2 апреля 2024 года до полуночи по московскому времени завершается первый этап акции #ЗаРулемOmodaS5.

Напомним, что по правилам, опубликованным на сайте акции, все совершеннолетние россияне могли пройти тест-драйв седана Omoda S5 в любом официальном дилерском центре, а затем опубликовать свой отчет в личном аккаунте VK с хэштегом #ЗаРулемOmodaS5.


ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Во время второго этапа до 26 апреля посты тест-пилотов набирают лайки. Десять самых популярных статей попадают в финал. А в финале с 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиа-холдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты издания, определит трех лучших тест-пилотов.

Победитель получит автомобиль Omoda S5.

Два других призера получат электрические лонгборды Omoda и подписку на журнал «За рулем». Кроме того, захватывающие тест-драйвы трех финалистов опубликуют в журнале «За рулем».

Желаем удачи!


Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Реклама/АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ИНН 7743578549/erid 4CQwVszH9pWwocpg2WR

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За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
02.04.2024
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