Omoda S5 от «За рулем»: последний шанс принять участие в розыгрыше автомобиля

Завершается первый этап народного тест-драйва #ЗаРулемOmodaS5

Сегодня 2 апреля 2024 года до полуночи по московскому времени завершается первый этап акции #ЗаРулемOmodaS5.

Напомним, что по правилам, опубликованным на сайте акции, все совершеннолетние россияне могли пройти тест-драйв седана Omoda S5 в любом официальном дилерском центре, а затем опубликовать свой отчет в личном аккаунте VK с хэштегом #ЗаРулемOmodaS5.

Во время второго этапа до 26 апреля посты тест-пилотов набирают лайки. Десять самых популярных статей попадают в финал. А в финале с 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиа-холдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты издания, определит трех лучших тест-пилотов.

Победитель получит автомобиль Omoda S5.

Два других призера получат электрические лонгборды Omoda и подписку на журнал «За рулем». Кроме того, захватывающие тест-драйвы трех финалистов опубликуют в журнале «За рулем».

Желаем удачи!

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