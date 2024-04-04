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Опасно жать эту кнопку в машине во время дождя

Эксперт объяснил, почему при включении рециркуляции потеют окна в авто

Климатические системы автомобилей, даже когда их звали просто «печками», имели режим рециркуляции, когда поток воздуха, поступающий в салон автомобиля, перекрывается заслонкой. В систему начинает поступать воздух не с улицы, а из самого салона, и получается его движение по кругу – рециркуляция.

В автомобилях, разработанных в прошлом веке, положение заслонок регулировалось при помощи тяг или тросиков. Сейчас заслонками управляет электропривод, и для запуска системы достаточно просто нажать кнопку.

Принцип работы системы рециркуляции одинаков для всех современных автомобилей.

1 – радиатор отопителя; 2 – заслонка регулятора температуры; 3 – испаритель кондиционера; 4 – салонный фильтр; 5 – заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 – электровентилятор.
1 – радиатор отопителя; 2 – заслонка регулятора температуры; 3 – испаритель кондиционера; 4 – салонный фильтр; 5 – заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 – электровентилятор.

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Почему при включении рециркуляции сразу запотевают стекла

Эти ошибки чаще всего приводят к поломке коробки-автомат

Чаще всего и быстрее всего это происходит во время дождя. При такой погоде температура в салоне автомобиля и за бортом значительно отличаются. После включения рециркуляции на прохладные стекла подается воздух не с улицы, а из салона, и он гораздо теплее. Поскольку стекла холодные, то на их поверхности тут же начинает образовываться конденсат – стекла запотевают.

С запотеванием стекол отлично справляется кондиционер, поскольку он подсушивает проходящий через его испарители воздух. Но это приводит к быстрому высыханию влаги и загрязнению стекол.

То есть, в дождливую погоду лучше просто не включать систему рециркуляции, и в салоне не будет скапливаться лишняя сырость.

В зависимости от модели автомобиля обозначение кнопки рециркуляции воздуха может быть разным. Наиболее распространенные символы обозначения этой кнопки можно увидеть на фото ниже.

Как избежать запотевания стекол в салоне автомобиля

Чтобы не происходило запотевание, многие водители слегка опускают стекла. За счет этого происходит выравнивание температуры воздуха в салоне и на улице.

Другой простой способ борьбы с запотеванием стекол – снизить температуру на блоке управления кондиционером.

Когда необходимо включать рециркуляцию воздуха

Эти пять признаков укажут на скорый обрыв ремня ГРМ
  • Зимой, чтобы быстрее прогреть салон и отогреть стекла.
  • Если перед вами едет автомобиль с дымным и неприятно пахнущим выхлопом.
  • В жару при запуске двигателя, чтобы быстрее охладить воздух в салоне.

Чтобы воздух в салоне автомобиля не становился спертым и тяжелым для дыхания, не рекомендуется включать рециркуляцию воздуха на длительное время.

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За РулемКацубо Игорь
Фото:Unsplash и фирмы-производители
Количество просмотров 5
04.04.2024
Фото:Unsplash и фирмы-производители
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