Опасно жать эту кнопку в машине во время дождя
Климатические системы автомобилей, даже когда их звали просто «печками», имели режим рециркуляции, когда поток воздуха, поступающий в салон автомобиля, перекрывается заслонкой. В систему начинает поступать воздух не с улицы, а из самого салона, и получается его движение по кругу – рециркуляция.
В автомобилях, разработанных в прошлом веке, положение заслонок регулировалось при помощи тяг или тросиков. Сейчас заслонками управляет электропривод, и для запуска системы достаточно просто нажать кнопку.
Принцип работы системы рециркуляции одинаков для всех современных автомобилей.
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Почему при включении рециркуляции сразу запотевают стекла
Чаще всего и быстрее всего это происходит во время дождя. При такой погоде температура в салоне автомобиля и за бортом значительно отличаются. После включения рециркуляции на прохладные стекла подается воздух не с улицы, а из салона, и он гораздо теплее. Поскольку стекла холодные, то на их поверхности тут же начинает образовываться конденсат – стекла запотевают.
С запотеванием стекол отлично справляется кондиционер, поскольку он подсушивает проходящий через его испарители воздух. Но это приводит к быстрому высыханию влаги и загрязнению стекол.
То есть, в дождливую погоду лучше просто не включать систему рециркуляции, и в салоне не будет скапливаться лишняя сырость.
В зависимости от модели автомобиля обозначение кнопки рециркуляции воздуха может быть разным. Наиболее распространенные символы обозначения этой кнопки можно увидеть на фото ниже.
Как избежать запотевания стекол в салоне автомобиля
Чтобы не происходило запотевание, многие водители слегка опускают стекла. За счет этого происходит выравнивание температуры воздуха в салоне и на улице.
Другой простой способ борьбы с запотеванием стекол – снизить температуру на блоке управления кондиционером.
Когда необходимо включать рециркуляцию воздуха
- Зимой, чтобы быстрее прогреть салон и отогреть стекла.
- Если перед вами едет автомобиль с дымным и неприятно пахнущим выхлопом.
- В жару при запуске двигателя, чтобы быстрее охладить воздух в салоне.
Чтобы воздух в салоне автомобиля не становился спертым и тяжелым для дыхания, не рекомендуется включать рециркуляцию воздуха на длительное время.
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