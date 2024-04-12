Каждый пятый — на экспорт: этот автомобиль из СССР не уступал Тойотам и Шкодам

«За рулем» сравнил Москвич‑402 с его зарубежными аналогами 1950‑х годов

Дебютировавший весной 1956 года Москвич‑402 стал революционной для завода и очень важной для страны машиной.

На смену Москвичу‑400 – а он был пусть и модернизированной, но всё же копией немецкого предвоенного автомобиля Opel Kadett – пришел совершенно другой и внешне, и по инженерии автомобиль.

Практически одновременно с Москвичом стартовали несколько конструктивно интересных иномарок.

Любопытно, как выглядел Москвич на их фоне?

Москвич‑402 – седан длиной 4055 мм, колесная база – 2370 мм. Автомобиль классической компоновки отличал вполне современный и оригинальный дизайн. Помимо стандартного седана, выпускали универсал, фургон и полноприводный седан. В основе двигателя Москвича‑402 лежал блок цилиндров Москвича‑400 – то есть опелевский. Но объем цилиндров нижнеклапанного мотора со степенью сжатия 7,0 увеличили до 1,2 л (72×75 мм), а мощность – до 35 л. с. при 4200 об/мин. Верхнеклапанный мотор в 1958 году получил Москвич‑407.

Toyota Corona первого поколения компактней Москвича: длина – 3912 мм, но база длиннее – 2400 мм. Дизайн японского автомобиля – неброский, но гармоничный. Выпускали четырехдверный седан, трехдверный универсал и фургон. Первая Toyota Corona имела далеко не самый современный двигатель ST10 с боковыми клапанами. Мотор рабочим объемом 1 л (65×75 мм) имел степень сжатия 7,0 и развивал 33 л. с. Новый нижнеклапанный двигатель мощностью 45 л. с. на Тойоты ставили с 1959 года.

Wartburg 311 – новинка из ГДР, который выглядел модно и элегантно. Он крупнее большинства аналогов: длина – 4300 мм, база – 2400 мм. Строили широкую гамму модификаций: двухдверные седаны, трех- и пятидверные универсалы, пикапы и даже родстер со съемной жесткой крышей. Двигатель Wartburg 311 – модернизированный агрегат довоенного DKW. Двухтактный трехцилиндровый мотор со степенью сжатия 6,7 имел рабочий объем 0,9 л (70×78 мм) и развивал 35 л. с. при 4000 об/мин. Немного модернизируя, мотор делали до начала 1990‑х годов!

Skoda 440 из Чехословаии выглядела в 1950‑х годах свежо и симпатично. По длине (4065 мм) и колесной базе (2400 мм) машина близка к нашему Москвичу. Но Шкоду делали только с двухдверным кузовом. Помимо седана, выпускали родстер модели Skoda 450. Нижнеклапанный двигатель Шкоды 440 рабочим объемом 1,1 л (68×75 мм) и со степенью сжатия 7,0 был самым мощным среди ровесников – 40 л. с. при 4200 об/мин. Существовала даже 45‑сильная версия и вариант с двумя карбюраторами мощностью 50 л. с. Вариации на тему этого мотора делали до начала 1970‑х годов.

Современный несущий кузов Москвича спроектировали совместно с Горьковским автозаводом практически одновременно с кузовом Волги ГАЗ-М21. Снаряженная масса Москвича‑402 – 980 кг.

На Москвиче‑402 стояла трехступенчатая коробка с синхронизаторами на второй и третьей передачах. Аналогичный агрегат был у Тойоты. Wartburg и Skoda имели четырехступенчатые коробки. В 1960 году такая же появилась на Москвиче‑407. Тормоза Москвича и трех иномарок-конкурентов – с барабанными механизмами, двумя цилиндрами на каждом переднем колесе и по одному – на задних.

Toyota Corona, как и Москвич, имела классическую компоновку и первый в истории фирмы несущий кузов, поэтому снаряженная масса составляла всего 960 кг. Передняя подвеска Тойоты – аналогичная той, что стояла на Москвиче‑402, но со шкворнями. Сзади – продольные рессоры. Амортизаторы – телескопические.

В основе конструкции седана Wartburg 311 – довоенная модель DKW F9. От нее Wartburg получил раму, передний привод и заднюю подвеску на поперечной рессоре. Рамная конструкция и позволяла относительно просто делать модификации с открытым кузовом. Тем не менее, при наличии рамы Wartburg имел массу всего 960 кг. Передняя подвеска немецкого Вартбурга, как и задняя, довоенной конструкции: на поперечной рессоре, но с телескопическими амортизаторами.

Skoda 440 классической компоновки построена на традиционной для фирмы еще с 1930‑х годов хребтовой трубчатой раме. Однако двухдверный автомобиль был самым легким среди аналогов – 900 кг. У Шкоды 440 – полностью независимые подвески, как и на Вартбурге, – на поперечных рессорах, с телескопическими амортизаторами. С 1959 года ставили пружинную переднюю подвеску.

Подвески Москвича‑402 – классические для 1950‑х годов. Спереди – поперечные рычаги и пружины. Сверху – шаровая опора, снизу – втулка типа шкворня. Нижняя шаровая опора появилась на Москвиче‑407. Сзади на Москвиче‑402 – продольные рессоры. Амортизаторы – телескопические.

Подъемная сила

Москвич‑402 стал не только прорывной моделью для МЗМА и советских автолюбителей, но и вполне достойным аналогом ровесников‑иномарок по конструкции кузова и подвески – не говоря уже о дизайне.

Главным недостатком остался довольно слабый нижнеклапанный мотор, который заменили на более современный лишь в 1958 году.

С 1956 по 1958 год изготовили более 87 тысяч Москвичей‑402, из которых 18 тысяч экспортировали.

В 1957 году Москвич-402 протестировали журналисты «За рулем».