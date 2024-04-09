Прямая линия: задавайте вопросы о тормозной жидкости для вашего автомобиля

Какую тормозную жидкость выбрать? Нужно ли ее менять в процессе эксплуатации? А если да, то как часто? Что делать, если тормоза перегрелись? На эти и многие другие вопросы о тормозной жидкости ответит эксперт.

Ваши вопросы мы зададим крупнейшему производителю автохимии – компании «Тосол-Синтез», а именно генеральному директору производства тормозной жидкости – Сергею Синицину. Ответы эксперта будут опубликованы на сайте и в майском выпуске журнала «За рулем». Присылайте ваши вопросы на электронную почту [email protected] . Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее - так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.