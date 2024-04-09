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Прямая линия: задавайте вопросы о тормозной жидкости для вашего автомобиля

Какую тормозную жидкость выбрать? Нужно ли ее менять в процессе эксплуатации? А если да, то как часто? Что делать, если тормоза перегрелись? На эти и многие другие вопросы о тормозной жидкости ответит эксперт.

Ваши вопросы мы зададим крупнейшему производителю автохимии – компании «Тосол-Синтез», а именно генеральному директору производства тормозной жидкости – Сергею Синицину.

Ответы эксперта будут опубликованы на сайте и в майском выпуске журнала «За рулем».

Присылайте ваши вопросы на электронную почту [email protected]. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее - так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.

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За Рулем«За рулем»
09.04.2024
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