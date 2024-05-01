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Делаем КАМАЗы доступными

на правах рекламы
Андрей Гладков, Генеральный директор АО «Лизинговая компания КАМАЗ», рассказал главному редактору журнала «Рейс» о возможностях для покупателей грузовиков.

– Андрей Дмитриевич, статистика лизинга автотранспорта за 2021-2023 год показывает, что только грузовой транспорт все три года давал непрерывный рост. В чем причина такой стабильности?

Я не думаю, что это стабильность. Просто сформировался еще в 2021 году отложенный спрос, когда снизился объем перевозок. Со сменой логистических маршрутов, восстановлением и ростом перевозок возникла необходимость обновления и увеличения парка.

Компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» обеспечивает наших перевозчиков отечественными автомобилями. Как обстоит дело с наличием грузовиков – ​сколько придется ждать автотранспортному предприятию КАМАЗ в лизинг?

 Если контракт небольшой, 5-10 машин, то можно все оформить и получить ТС в течение двух, максимум трех недель. Если речь идет о крупном контракте – ​более сотни машин (как правило, более 50 машин в месяц клиент не берет – ​нет необходимого количества водителей, затраты на ввод автомобилей в эксплуатацию, зарплата водителям, ГСМ) – в рамках трехмесячного планирования нужно сделать заказ в производство.

У компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» есть существенные и эксклюзивные преференции для клиентов?

- Например, мы не берем комиссию за оформление и сопровождение сделки, хотя так делают наши конкуренты. Не накладываем штраф за досрочное завершение договора, хотя это принято в отрасли. По сумме сделки не ставим никаких ограничений. Мы практикуем электронный документооборот, что сильно упрощает и ускоряет работу – ​на сегодня более 90% наших договоров заключаются в электронном виде.

К двадцатилетнему юбилею компании вы создали продукт «Юбилейный». Он действует и сейчас, но ему на смену выводится новый «Ставка ниже». Давайте разложим его условия, как говорится, по полочкам.

В этот продукт мы свели много привлекательных условий. За счет увеличенного размера выкупного платежа до 30% первые два платежа снижены на 60%. Перевозчик имеет возможность направить высвободившиеся денежные средства на ввод автомобиля в эксплуатацию и в конце срока реализовать его на вторичном рынке и зафиксировать прибыль.


В продукте «Ставка ниже» есть, пожалуй, уникальное условие – ​обязательство компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» снизить сумму договора лизинга при снижении ключевой ставки Банка России. Снижение ставки точно будет?

Ответственные сотрудники Центробанка сделали заявление о намерении снизить ключевую ставку во втором полугодии. Часть перевозчиков решили потерпеть и отложить закупку техники, поэтому мы и ввели данное условие. При заключении договора с «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» клиент знает, что если Центробанк снизит ставку, то у лизингополучателя есть возможность однократно пересчитать условия договора.

То есть пересчитать можно только один раз за время действия договора? Тяжело будет перевозчику выбрать самый удачный момент…

В отрасли перевозок на сегодняшний день работают люди финансово грамотные. Более того, при обратном процессе, повышении ключевой ставки, сумма договора остается неизменной.

Вы упомянули, что продукт «Ставка ниже» вобрал в себя не одно и не два привлекательных предложения. Есть смысл привести их все.

Прежде всего, первоначальный взнос – ​0 руб. Срок лизинга – ​60 месяцев. Лизинговая субсидия на автомобиль –  850 000 руб.

Как говорил ранее, первые два платежа снижены на 60% за счет увеличения размера выкупного платежа до 30%. Перерасчет суммы договора лизинга (размера лизинговых платежей) в сторону уменьшения при снижении ключевой ставки Банка России. При повышении ключевой ставки сумма договора остается неизменной.

Кроме того, отсутствуют дополнительные затраты, которые практически всегда прописаны мелким шрифтом у других лизинговых компаний: комиссия за оформление сделки, за сопровождение сделки и обслуживание, штраф за досрочное завершение договора – ​у нас этого нет. График платежей клиент может выбрать тот, который подходит именно ему: равномерный, убывающий или даже сезонный. У нас нет ограничений по сумме сделки. И мы практикуем электронный документооборот и подписание договора онлайн.

Предметом лизинга может быть любая автотехника и спецтехника на шасси КАМАЗ, прицепная техника производства ПАО «КАМАЗ» (НЕФАЗ, ТЗА, UAT) и прицепная техника сторонних производителей любого вида, передаваемая вместе с автомобилем.

Основная цель компании на текущий год?

- «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» сделает все, чтобы грузовики КАМАЗ были доступнее для автоперевозчиков. Главная задача на текущий год – ​продвижение нового модельного ряда КАМАЗ, развитие финансовых продуктов, повышение доступности автотехники КАМАЗ для клиентов.

Реклама/ АО "Лизинговая компания "КАМАЗ", ИНН 1650130591/erid 4CQwVszH9pWwoxZBTTy

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За Рулем
01.05.2024
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