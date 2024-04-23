Как оптимизировать расходы автопарков: всего два масла reinWell обеспечат потребность в смазке всей техники

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Правильно подобранное масло поможет сэкономить

На сегодняшний день примерно половина парков автотранспортных компаний в России состоят из подержанных, но еще вполне моложавых машин. С одной стороны, свои функции они выполняют неплохо, а с другой – затраты на их содержание пока не разорительны. При этом можно и дополнительно сэкономить, если правильно подобрать масло…

Знаете, какие автомобили предпочитают таксисты? Правильно – в первую очередь, надежные и неприхотливые. Из такой же кондовой техники, как правило, состоят гаражи и автопарки, в которых кроме легких развозных фургончиков типа «Газелей», «Ларгусов» и «Пежо» с «Фиатом», имеются также мощные грузовики и различной вместимости автобусы. При этом всю эту технику необходимо содержать на балансе – обслуживать и ремонтировать.

Поэтому вопрос банальной замены масла может стать для владельца предприятия ключевым. Представьте, сколько моторного масла надо закупить для всей этой техники. Только мощные грузовые дизели требуют до 45 литров жидкой смазки для своих двигателей R6 или V8. Да и пробеги у них – по-настоящему профессиональные, до 120 000 – 150 000 км в год. То есть масло можно менять фактически ежемесячно. И все это выливается в весьма солидные траты денег и времени на подбор, закупку, оприходование.

Беда в том, что и сэкономить не получится – некачественное моторное масло рано или поздно приговорит двигатель к капитальному ремонту, а это – снова деньги, и немалые. Потеря будет не только на ремонт, но и за простой техники. Вопрос – как найти ту золотую середину, устраивающую всех участников автопарка, от техники до снабженца, – актуален всегда. Но есть компромисс — это синтетическое моторное масло reinWell CI-4, которое, согласно заверению производителя, включает «специально адаптированный для российских условий пакет присадок». Масло целенаправленно разрабатывалось для дизельных и бензиновых двигателей различных конструкций и назначений.

Оно оптимально подходит для двигателей, использующих топливо с высоким содержанием серы, что характерно для отечественной солярки. И в то же время его можно использовать в моторах с экологическими нормами Евро-4, снабженными системой возврата отработавших газов EGR и сажевыми фильтрами. К тому же CI-4 имеет как солидный перечень международных спецификаций, так и широкий список допусков автопроизводителей. Поэтому подходит для подавляющего большинства видавших виды грузовых иномарок, не обремененных высокими экологическими нормами. Ведь такой уровень экологии подразумевает всеядность к топливу, то есть практически без ограничений по наличию в нем щелочи, золы и серы.

Немаловажно и то, что синтетическое масло reinWell CI-4 содержит присадки, повышающие стойкость к старению, коррозии и механическому износу. Причем базовое масло изготовлено путем гидрокрекинга из сырой нефти, что повышает долговечность и работоспособность масла в целом. В общем, как нельзя лучше подходит для импортной и отечественной неприхотливой техники, работающей в российских условиях.

А теперь пару слов о производителе. Компания reinWell, зарегистрированная в Германии в 2011 году, изначально специализировалась на производстве и поставке смазочных материалов для профессиональных гаражей, автопарков и СТО. Продукция её отличалась высоким качеством и приемлемой ценой за счет оптимизации производства и оптовых продаж. Несколько лет производство было локализовано в России. Благодаря местному производству ушли логистические и таможенные наценки. Нашим автолюбителям стали доступны розничные продажи из широкого ассортимента reinWell по ценам, сопоставимым с российскими ГСМ. Качество товаров при этом осталось по-прежнему на уровне европейских из-за регистрации бренда в Германии. Причем это касается не только моторных масел, но и трансмиссионных. Лидером среди них по праву считается reinWell 75W-90 TDL GL-4/GL-5.

Эта синтетическая «трансмиссионка» класса GL-4/GL-5 используется в механических коробках передач грузовых и легковых автомобилей, раздаточных коробках, дифференциалах и гипоидных редукторах ведущих мостов. Благодаря формуле TDL (Total Drive Line), что означает – один сорт масла для всех узлов трансмиссии, ReinWell 75W-90 отличается максимальной универсальностью применения, в том числе в смешанных парках техники. Ведь его можно заливать сразу и в механическую КП, и в раздаточную коробку, и в задний мост.

Кстати, кроме отличной универсальности от применения reinWell 75W-90 по методу TDL масло способствует высокому качеству эксплуатации всех узлов и механизмов автомобиля. Оно обеспечивает четкое переключение передач и надежную защиту от износа. Причем в очень широком диапазоне температур со значительными перепадами, а также в самых суровых условиях эксплуатации. Дело в том, что синтетические базовые масла обеспечивают отличную вязкостную и температурную стабильность, а также способствуют снижению износа и защите деталей и механизмов от высоких нагрузок.

При своевременной замене и использовании качественных трансмиссионных масел коробка передач долгое время не потребует капремонта

Таким образом, для автомобильного парка не самой современной и неприхотливой техники, не имеющей жестких экологических ограничений, вполне возможно ограничиться всего лишь двумя видами смазки от «рейнВелл»: синтетическим моторным маслом CI-4 и синтетической «трансмиссионкой» 75W-90 TDL GL-4/GL-5. При этом эти масла обеспечат не только высокий уровень обслуживания, но и позволят владельцу неплохо на них сэкономить не только деньги, но и время на подбор.

А главное, снижается риск того, что слесарь случайно перепутает масла по допускам и зальет не то масло не в тот мотор, а чем это грозит, скорее всего, завгары хорошо понимают. При использовании решения для смешанных автопарков от reinWell всё просто: CI-4 в двигатель, а TDL – в трансмиссию.

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