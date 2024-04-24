Недоделанный: автомобиль СССР, о котором не любят вспоминать

Эксперт «За рулем» напомнил о самой неудачной версии РАФ-22038

Этот автомобиль назывался РАФ-22038-02. Но справедливо было бы назвать его «минус два».

Авангард для съезда КПСС

В середине 1960-х руководство завода РАФ занялось поиском новых форм. Ведь маленькое, плохо оборудованное предприятие в Риге делало всего около трех тысяч микроавтобусов в год. А руководство мечтало о большом современном заводе, но прекрасно понимало: чтобы добиться его строительства, нужно предложить министерству совсем новый оригинальный автомобиль.

Создали две независимые дизайнерские группы, каждая из которых делала свою машину. Группа Артурса Эйсерта предложила совершенно необычный, смелый и даже авангардный по тем временам микроавтобус. Он произвел впечатление и на руководителей отрасли. На его основе создали РАФ-2203, который и начали выпускать в 1975-м на заводе имени XXV съезда КПСС в Ялгаве. Именно так официально называлось новое предприятие.

Большая Волга

В 1980-х микроавтобус модернизировали. Кузов, по сути, оставили прежним. На машине все те же фары – производства ГДР, как у Москвича-412 и 2140, а также немецкого Вартбурга, но иные бамперы, решетка радиатора, подфарники, зеркала. В дверях убрали форточки.

Салон РАФ-22038-02 заметно изменили. В частности, поставили новые руль и панель приборов. На кожухе двигателя появился «поднос» для мелочей.

В Риге, по сути, делали только кузова. Салон этого РАФ-22038 переделан: чтобы машиной можно было управлять с правами категории В, убрали часть сидений. А вообще-то РАФ – 12-местный.

Многим советским гражданам микроавтобус был знаком, в первую очередь, как маршрутка. Но сам завод, кстати, маршруток не делал. Планировку салона меняли сами таксопарки.

Но машину проектировали вовсе не для этого. На таксистские нагрузки ее не рассчитывали. Ведь под кузовом – узлы и агрегаты Волги ГАЗ-24. Правда, заднюю подвеску изменили: рессоры – из восьми листов: толщина листа на один миллиметр больше, чем у Волги, а длина – на 50 мм.

На РАФе 15-дюймовые шины, а не 14-дюмовые, как у Волги. Но передняя подвеска – волговская. А ведь полная масса РАФа составляет более 2700 кг, а у Волги она – 1750 кг. То есть, разница – без малого тонна!

На автомобиле установлен двигатель ЗМЗ, такой же, как на Волге, – мощностью 100 л.с.

Коробка передач тоже волговская, но с иной крышкой. Кстати, оригинальные крышки отливали в Латвии. На РАФ ставили и волговские моторы. Сначала 95-сильный, потом 100-сильный уже с карбюратором К-151 вместо К-126Г.

Тормоза РАФ-22038-02, по сравнению с ранней моделью 2203, модернизировали. Вместо двух гидровакуумных усилителей поставили один – более современный вакуумный, как на УАЗах.

Сбылось и не сбылось

РАФ еще меньше, чем Волга, приспособлен для резких маневров. Зато идет довольно мягко, а обзорность – прекрасная. Рычаг коробки, расположенный немного за сиденьем водителя, никаких проблем не создает. Привыкнуть несложно.

На шоссе ехать быстрее 100-110 км/ч не хочется. И дело не только в том, что надо корректировать траекторию. На высоких скоростях в РАФе уж очень шумно. Двигатель-то рядом. Рижские испытатели рассказывали, что ставили на кожух мотора самопальную шумоизоляцию. Только разве что тормоза удовлетворительные.

Под капотом спереди есть доступ к радиатору, бачкам сцепления и тормозов.

Все недостатки микроавтобуса на заводе в Риге знали, конечно, прекрасно. Поэтому РАФ-22038 делали с новой подвеской, разработанной в НАМИ, и с передними дисковыми тормозами с двумя нивовскими суппортами на каждом колесе…

Но как часто бывало, проект доработок временно отложили. Поэтому РАФ и стал называться 22038-02, или «минус два». А «временно» оказалось «навсегда». В 1990-х рижскому заводу, как впрочем, и многим другим, было уже не до серьезной модернизации.

Рижских микроавтобусов в хорошем состоянии нынче не так уж и много. Экземпляру из нашего видео особенно повезло – он попал в заботливые руки и прошел реставрацию. Так что тот, кто помнит такой РАФ молодым, может освежить воспоминания, а те, кто его не знал, – попытаться узнать и почувствовать, как это было.

А этот автомобиль из СССР, наоборот, не уступал Тойотам и Шкодам.