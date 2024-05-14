Свечи METEOR: премиальное качество Bosch и отечественная доступность
Еще не так давно даже автомобилист со стажем не мог с ходу припомнить марку отечественных свечей зажигания. Сейчас же интерес набирает бренд METEOR. Но обо всем по порядку.
Нахлынувшие волны качественного импорта уверенно смывали любые отечественные потуги с прилавков десятки лет. Однако погода резко изменилась: зарубежные производители по ряду причин исчезли с рынка. Но никакой катастрофы при этом не произошло: бензовоздушная смесь наших автомобилей продолжает поджигаться как ни в чем не бывало. В значительной мере этому способствует компания METEOR Auto – одно из ведущих в мире и крупнейшее в России специализированное предприятие полного цикла, производящее широкий ассортимент свечей зажигания.
История и сотрудничество с концерном Bosch
Вообще-то свечи из города Энгельс известны очень давно – аж с 1960 года. В 1942 году был основан местный завод керамических изделий. В 1996 году предприятие вошло в состав немецкого концерна Bosch, что положительно отразилось на его дальнейшем развитии. Здесь освоили самые современные технологии, что позволило выпускать продукцию очень широкого профиля – от бюджетных свечей под торговой маркой ЭЗ до премиальной продукции с применением драгоценных металлов, таких как платина и иридий.
К 2021 году завод поставлял продукцию более чем в 150 стран мира.
Весной 2023 года завод был приобретен многопрофильным холдингом S8 Capital в рамках сделки с концерном Bosch. Новое руководство сохранило специалистов, работающих на заводе, технологии и оборудование для производства свечей зажигания, а благодаря экспертизе холдинга в области цифровых технологий, предприятие быстро перешло на российское ПО и продолжило успешно работать.
В июне 2023 года юридическое название предприятия сменилось на ООО «Энгельс Свечи зажигания», которое начало функционировать под коммерческим наименованием METEOR Auto. В сентябре был представлен новый товарный знак премиальной линейки свечей зажигания – METEOR.
Производственная мощность завода сегодня составляет 100 млн свечей в год, и это единственное в России специализированное предприятие полного цикла, производящее широкий ассортимент свечей зажигания.
После Бош: новая эра качества
Что изменилось с момента ухода концерна Bosch? Скажем так: для потребителя поменялось только название свечей. Сохранить качество свечей METEOR на «бошевском» уровне удалось за счет того, что современное заводское оборудование бережно и эффективно эксплуатируется и обслуживается компетентным персоналом.
Мало того, при отборе компонентов поставщикам по-прежнему предъявляют строгие требования, ведется контроль системы менеджмента качества поставщиков. Идет постоянный процесс локализации производства. В частности, Метеор Авто получает отечественную проволоку и заготовки из сплавов на основе драгоценных металлов, необходимые при изготовлении электродов для свечей зажигания, которые ранее поставлялись европейцами. Налажено и собственное производство стеклогерметика.
Быстро переключиться на альтернативные материалы в условиях тотального изменения цепочек поставок METEOR Auto позволяет собственная лабораторная база.
«Мы единственное российское предприятие, которое может провести практически полное исследование свечей зажигания. На предприятии функционирует собственный отдел разработок, в лабораториях которого установлено уникальное исследовательское и испытательное оборудование. Там проводят широкий спектр испытаний как новых типов свечей зажигания, так и применяемых для их изготовления композиционных материалов», – отметил генеральный директор METEOR Auto Александр Ковальчук.
METEOR Auto: превосходя ожидания
По факту METEOR Auto выпускает премиальный продукт, сопоставимый с зарубежными аналогами, но более дешевый и при этом не менее качественный, так как при производстве сохранены немецкие технологии, а сами свечи зажигания METEOR имеют гарантию российского производителя, что является лучшей защитой потребителей от подделок. Свечи можно быстро доставить с собственного склада, и они подходят практически для всех марок автомобилей.
Линейки свечей зажигания Метеор
Автомобильные свечи зажигания METEOR подразделяются на три группы по типу используемого при производстве электрода сплава:
- на основе никеля (Ni) – «зеленая линейка»;
- с применением иттрия (Yt) – «синяя линейка»;
- на основе драгоценных металлов — платины (Pt) и/или иридия (Ir) – «черная линейка».
Значение драгоценных металлов в свечах зажигания
Зачем вообще нужны драгметаллы в составе свечей зажигания? Затем, чтобы продлить свечам жизнь. Ведь даже термостойкий хромоникелевый сплав постепенно «выгорает», а значит, меняется форма искрового зазора и его величина, что ухудшает условия искрообразования. Этих недостатков лишены металлы платиновой группы – иридий, платина и редкоземельный металл иттрий, которые и стали применять при изготовлении электродов. Преимуществом иридия, к тому же, является его высокая теплопроводность. Это снижает температуру электродов и повышает ресурс свечей зажигания, уменьшая возможность калильного зажигания в двигателе.
Выбор потребителя: разнообразие линеек
«Потребителю сегодня есть из чего выбирать. Базовую «зеленую» линейку бренда METEOR составляют свечи зажигания с медным сердечником, оснащенные прочным никелевым центральным электродом. Их производитель рекомендует для автомобилей старше 10 лет. Усовершенствованные свечи «синей» линейки оснащены улучшенным центральным электродом из никелевого сплава с добавлением иттрия. Наконец, свечи зажигания «черной» линейки с драгметаллами отличаются очень высоким сроком службы», – рассказывает Александр Ковальчук.
Преимущества многоэлектродных свечей зажигания METEOR
Компания METEOR Auto имеет в своем ассортименте и многоэлектродные свечи зажигания, которые имеют ряд особых преимуществ. Электроды, расположенные по бокам, не мешают распространению фронта пламени в отличие от одноэлектродных свечей, где боковой электрод является препятствием для него. Кроме того, электроды на таких свечах изнашиваются равномерно, поскольку разряд всякий раз возникает на участке с меньшим сопротивлением. По мере загрязнения или выгорания одного из электродов разряд тут же начинает проскакивать в другом месте. В результате ресурс у таких свечей превышает показатели их простейших «коллег». Они имеют до четырех боковых электродов, при этом в некоторых типах используется технология воздушно-скользящего разряда, повышающая степень сгорания топлива.
Исторический аспект и доступность продукции под брендом ЭЗ
Что касается продукции под брендом ЭЗ с более чем 60-летней историей, то она специально адаптирована под региональные особенности автомобильного рынка. Под брендом ЭЗ выпускается три линейки свечей: ЭЗ СТАНДАРТ (базовая линейка), ЭЗ СТАНДАРТ LPG (для газового топлива) и высокотехнологичные свечи ЭЗ YTTRIUM.
Почему после ухода концерна Bosch из России стоит выбрать продукцию METEOR Auto
«Цель METEOR Auto – стать основным поставщиком свечей зажигания на конвейеры отечественных автопроизводителей и зарубежных брендов, производство которых локализовано в России. Сейчас активно развивается сотрудничество с автопроизводителями из КНР. Поэтому вполне вероятно, что в недалеком будущем поджигать смесь в моторах машин, ездящих по России, будут свечи именно нашей компании», – подчеркивает Александр Ковальчук.
Выбирая свечи зажигания от METEOR Auto, вы вкладываете в надежность и долговечность вашего автомобиля. Благодаря передовым технологиям и строгому контролю качества, эти свечи зажигания являются одним из лучших решений на рынке, подтверждая свою эффективность годами безупречной службы.
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