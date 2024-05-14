Свечи METEOR: премиальное качество Bosch и отечественная доступность

Откройте для себя премиальные свечи зажигания METEOR, сочетающие в себе немецкие технологии концерна Bosch, доступную цену и широкую применяемость на автомобилях.

Еще не так давно даже автомобилист со стажем не мог с ходу припомнить марку отечественных свечей зажигания. Сейчас же интерес набирает бренд METEOR. Но обо всем по порядку.

Нахлынувшие волны качественного импорта уверенно смывали любые отечественные потуги с прилавков десятки лет. Однако погода резко изменилась: зарубежные производители по ряду причин исчезли с рынка. Но никакой катастрофы при этом не произошло: бензовоздушная смесь наших автомобилей продолжает поджигаться как ни в чем не бывало. В значительной мере этому способствует компания METEOR Auto – одно из ведущих в мире и крупнейшее в России специализированное предприятие полного цикла, производящее широкий ассортимент свечей зажигания.

История и сотрудничество с концерном Bosch

Вообще-то свечи из города Энгельс известны очень давно – аж с 1960 года. В 1942 году был основан местный завод керамических изделий. В 1996 году предприятие вошло в состав немецкого концерна Bosch, что положительно отразилось на его дальнейшем развитии. Здесь освоили самые современные технологии, что позволило выпускать продукцию очень широкого профиля – от бюджетных свечей под торговой маркой ЭЗ до премиальной продукции с применением драгоценных металлов, таких как платина и иридий.

К 2021 году завод поставлял продукцию более чем в 150 стран мира.

Весной 2023 года завод был приобретен многопрофильным холдингом S8 Capital в рамках сделки с концерном Bosch. Новое руководство сохранило специалистов, работающих на заводе, технологии и оборудование для производства свечей зажигания, а благодаря экспертизе холдинга в области цифровых технологий, предприятие быстро перешло на российское ПО и продолжило успешно работать.

В июне 2023 года юридическое название предприятия сменилось на ООО «Энгельс Свечи зажигания», которое начало функционировать под коммерческим наименованием METEOR Auto. В сентябре был представлен новый товарный знак премиальной линейки свечей зажигания – METEOR.

Производственная мощность завода сегодня составляет 100 млн свечей в год, и это единственное в России специализированное предприятие полного цикла, производящее широкий ассортимент свечей зажигания.

После Бош: новая эра качества

Что изменилось с момента ухода концерна Bosch? Скажем так: для потребителя поменялось только название свечей. Сохранить качество свечей METEOR на «бошевском» уровне удалось за счет того, что современное заводское оборудование бережно и эффективно эксплуатируется и обслуживается компетентным персоналом.

Мало того, при отборе компонентов поставщикам по-прежнему предъявляют строгие требования, ведется контроль системы менеджмента качества поставщиков. Идет постоянный процесс локализации производства. В частности, Метеор Авто получает отечественную проволоку и заготовки из сплавов на основе драгоценных металлов, необходимые при изготовлении электродов для свечей зажигания, которые ранее поставлялись европейцами. Налажено и собственное производство стеклогерметика.

Быстро переключиться на альтернативные материалы в условиях тотального изменения цепочек поставок METEOR Auto позволяет собственная лабораторная база.

Генеральный директор METEOR Auto Александр Ковальчук

«Мы единственное российское предприятие, которое может провести практически полное исследование свечей зажигания. На предприятии функционирует собственный отдел разработок, в лабораториях которого установлено уникальное исследовательское и испытательное оборудование. Там проводят широкий спектр испытаний как новых типов свечей зажигания, так и применяемых для их изготовления композиционных материалов», – отметил генеральный директор METEOR Auto Александр Ковальчук.

METEOR Auto: превосходя ожидания

По факту METEOR Auto выпускает премиальный продукт, сопоставимый с зарубежными аналогами, но более дешевый и при этом не менее качественный, так как при производстве сохранены немецкие технологии, а сами свечи зажигания METEOR имеют гарантию российского производителя, что является лучшей защитой потребителей от подделок. Свечи можно быстро доставить с собственного склада, и они подходят практически для всех марок автомобилей.

Линейки свечей зажигания Метеор

Автомобильные свечи зажигания METEOR подразделяются на три группы по типу используемого при производстве электрода сплава:

на основе никеля (Ni) – «зеленая линейка»;

с применением иттрия (Yt) – «синяя линейка»;

на основе драгоценных металлов — платины (Pt) и/или иридия (Ir) – «черная линейка».

Значение драгоценных металлов в свечах зажигания

Зачем вообще нужны драгметаллы в составе свечей зажигания? Затем, чтобы продлить свечам жизнь. Ведь даже термостойкий хромоникелевый сплав постепенно «выгорает», а значит, меняется форма искрового зазора и его величина, что ухудшает условия искрообразования. Этих недостатков лишены металлы платиновой группы – иридий, платина и редкоземельный металл иттрий, которые и стали применять при изготовлении электродов. Преимуществом иридия, к тому же, является его высокая теплопроводность. Это снижает температуру электродов и повышает ресурс свечей зажигания, уменьшая возможность калильного зажигания в двигателе.

Выбор потребителя: разнообразие линеек

«Потребителю сегодня есть из чего выбирать. Базовую «зеленую» линейку бренда METEOR составляют свечи зажигания с медным сердечником, оснащенные прочным никелевым центральным электродом. Их производитель рекомендует для автомобилей старше 10 лет. Усовершенствованные свечи «синей» линейки оснащены улучшенным центральным электродом из никелевого сплава с добавлением иттрия. Наконец, свечи зажигания «черной» линейки с драгметаллами отличаются очень высоким сроком службы», – рассказывает Александр Ковальчук.

Преимущества многоэлектродных свечей зажигания METEOR

Компания METEOR Auto имеет в своем ассортименте и многоэлектродные свечи зажигания, которые имеют ряд особых преимуществ. Электроды, расположенные по бокам, не мешают распространению фронта пламени в отличие от одноэлектродных свечей, где боковой электрод является препятствием для него. Кроме того, электроды на таких свечах изнашиваются равномерно, поскольку разряд всякий раз возникает на участке с меньшим сопротивлением. По мере загрязнения или выгорания одного из электродов разряд тут же начинает проскакивать в другом месте. В результате ресурс у таких свечей превышает показатели их простейших «коллег». Они имеют до четырех боковых электродов, при этом в некоторых типах используется технология воздушно-скользящего разряда, повышающая степень сгорания топлива.

Исторический аспект и доступность продукции под брендом ЭЗ

Что касается продукции под брендом ЭЗ с более чем 60-летней историей, то она специально адаптирована под региональные особенности автомобильного рынка. Под брендом ЭЗ выпускается три линейки свечей: ЭЗ СТАНДАРТ (базовая линейка), ЭЗ СТАНДАРТ LPG (для газового топлива) и высокотехнологичные свечи ЭЗ YTTRIUM.

Почему после ухода концерна Bosch из России стоит выбрать продукцию METEOR Auto

«Цель METEOR Auto – стать основным поставщиком свечей зажигания на конвейеры отечественных автопроизводителей и зарубежных брендов, производство которых локализовано в России. Сейчас активно развивается сотрудничество с автопроизводителями из КНР. Поэтому вполне вероятно, что в недалеком будущем поджигать смесь в моторах машин, ездящих по России, будут свечи именно нашей компании», – подчеркивает Александр Ковальчук.

Выбирая свечи зажигания от METEOR Auto, вы вкладываете в надежность и долговечность вашего автомобиля. Благодаря передовым технологиям и строгому контролю качества, эти свечи зажигания являются одним из лучших решений на рынке, подтверждая свою эффективность годами безупречной службы.

Реклама/ООО «Энгельс свечи зажигания», ИНН 6449069048/erid F7NfYUJCUneLr2bLPvcx