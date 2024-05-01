Конкурс с призом! – задачка про китайскую приблуду (и как обойтись без нее)

За ответ на задачу № 190 «Не бей лежачего» (ЗР № 1, 2024) Андрей Купервасов из г. Магнитогорска получает мощный аккумуляторный пылесос, предоставленный компанией Greenworks. А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 193

Не капай

«Весна пришла, надо заняться тормозами на моей старенькой «ласточке», – говорит соседу по гаражу Иваныч. – А то цилиндр на заднем колесе подтекает – весь барабан в следах тормозухи. И, знаешь, прикупил я китайскую приблуду, чтобы жидкость из системы не убегала, пока я с цилиндром ковыряюсь».

«Эх ты, любитель деньги на ветер выбрасывать. Жидкость удержать от вытекания можно элементарно, безо всяких приспособ», – отвечает Алексееич.

Что за приспособление и какой есть хитрый способ?

Короткие ответы не рассматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из январского выпуска журнала «За рулем».

Как преодолеть «лежачего полицейского и не повредить подвеску

В задаче читателям предлагалось рассказать о способах преодоления «лежачих полицейских», чтобы пассажирам было комфортно, а машине наносился минимальный вред. Наиболее подробно и обоснованно всё описал победитель конкурса.

Начнем с того, какими должны быть искусственные дорожные неровности согласно ГОСТ Р 52605–2006. Высота асфальтобетонных не должна превышать 7 см, а сборных (пластиковых или резиновых) – 6 см.

При этом длина неровностей должна быть тем больше, чем выше разрешенная скорость, и еще больше, если по данному участку ездят маршрутные транспортные средства. Максимальная длина асфальтобетонной искусственной неровности на улицах с движением маршрутных транспортных средств должна составлять до 12,5 м при ограничении скорости 40 км/ч, а сборной неровности при минимальной скорости – всего 50 см. Очевидно, что чем короче искусственное препятствие, тем тяжелее его преодолевать.

Рассмотрим только легальные способы мягкого преодоления «лежачих полицейских» и не будем говорить о разных объездах по встречке или обочине.

Первый способ – динамическое перераспределение массы автомобиля между передними и задними колесами. За несколько метров до препятствия притормаживаем, при этом пружины передней подвески сжимаются, а почти перед самым касанием колес начала выпуклости отпускаем тормоз. Сжатые пружины как бы выстреливают передок вверх, облегчая работу подвески и снижая нагрузку на седоков.

Схема преодоления препятствия притормаживанием

Вторым вариантом использовать динамическое перераспределение нагрузки на колеса будет проезд двумя правыми колесами между бордюром или обочиной, где «лежачий полицейский» уже закончился. Даже при прямолинейном движении удар будет уже невелик, так как центр масс автомобиля поднимется на вдвое меньшую высоту.

Но особо красиво получается проехать препятствие немного по окружности с условным центром в районе встречной полосы движения. Тогда автомобиль накренится вправо, а левые колеса будут разгружены и перекатятся через препятствие почти неощутимо.

Схема преодоления препятствия по дуге

Надо отметить, что динамические способы получаются у опытных водителей, а новичок или задумавшийся водитель могут «на тормозах» налететь на неровность, вследствие чего машина получит сокрушительный удар.

Есть и более простой способ – в пределах своей полосы направить автомобиль на искусственную неровность под очень небольшим углом. Плавное пересечение при этом достигается за счет того, что автомобиль взбирается на препятствие медленнее – сначала одно переднее колесо – потом другое. А если скорость подъема меньше, то и удар слабее – правда, при этом возникает и боковое перемещение, особенно некомфортное пассажирам в высоком кроссовере или внедорожнике.

Самые теплые чувства у водителей оставляют неровности, из которых выбит один или несколько элементов либо продавлены колеи. Нагрузки на машину и седоков меньше, но это не повод пролетать препятствие на полном ходу. Следите первым делом за пешеходами, а когда возникает малейшее подозрение на их появление, то решение только одно – снижение скорости, вплоть до остановки.

Если на вашем ежедневном маршруте искусственная неровность не соответствует ГОСТу, то обращайтесь с жалобами в ГИБДД или к органам местной власти. В том, что касается размеров неровностей, ГОСТ Р 52605–2006 обязателен к соблюдению на всех дорогах.

Андрея Купервасова поздравляем с победой.