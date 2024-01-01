Конкурс с призом! – как проезжать «лежачего полицейского»
ЗАДАЧА № 190
Не бей лежачего
Вика хвастается перед сотрудницами: «Мне «лежачие полицейские» нипочем! Знаю несколько способов, как их преодолевать». «– Ну, «шепотом» все умеют, – говорит Лена, – а как еще-то?»
Кто сможет перечислить больше способов и научно обосновать каждый из них?
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4, ком. 13.; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
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Ниже подводим итоги конкурса из октябрьского выпуска журнала «За рулем».
В очередном задании читателям было предложено определить все способы открыть Volkswagen Golf без ключа, с разрядившейся от невыключенного наружного освещения АКБ. В руках у владельца остался лишь брелок сигнализации с функцией управления центральным замком.
Писем пришло много, но предлагались лишь один-два способа. Больше всех вариантов предложил победитель, ответ которого мы и приводим ниже.
Простейший способ, который приходит в голову, – разбить стекло. Но данный вариант потребует немало времени и денег на устранение последствий. Прибегать к нему стоит разве что когда проникнуть в машину необходимо крайне срочно, невзирая на связанные с этим издержки.
Проще (и даже дешевле) будет довериться профильным специалистам и обратиться в фирму, специализирующуюся на вскрытии автомобилей.
Однако в силах автовладельца обойтись и самостоятельно. Сразу отметим, что отжимать верхнюю кромку двери не стоит. Никакой петлей за гладкие кнопки блокировки дверей, утопленные в обивку, зацепиться не удастся.
Более продуктивным будет направление усилий на моторный отсек, чтобы зарядить или заменить АКБ, или «прикурить». Открыть капот можно разными способами. Один из них – потянуть прочным проволочным крюком за тросик замка капота. Зацепиться за тросик можно, например, в углу около левой фары, оттягивая вверх рукой край капота (аккуратно, чтобы не деформировать). Также для доступа к тросику можно открутить поводки стеклоочистителей и отогнуть пластиковое жабо перед ветровым стеклом с левой стороны.
Лучше воздействовать непосредственно на замок капота. Кстати, к этому же придется прибегнуть и чтобы отпереть капот в случае обрыва тросика. Чтобы замок открылся, надо потянуть влево (если смотреть по ходу машины) рычажок, за который зацепляется бобышка тросика открывания капота. Дотянуться до него можно из-под машины. Надо лечь под передний бампер, просунуть руку между радиатором и двигателем, нащупать и сдвинуть рычажок. Альтернативным вариантом является демонтаж решетки в бампере (она крепится четырьмя защелками в верхней части), просунуть в отверстие достаточно прочный металлический прут и давить им на рычажок замка через щель вдоль передней верхней кромки радиатора. Но при этом способе «прицеливаться» в нужное место труднее.
Еще можно, поддомкратив автомобиль, пробраться к клемме с «вечным» плюсом на стартере и подать туда напряжение от другой батареи. Или потянуться еще выше к плюсовой клемме АКБ и подать питание туда. Минус, само собой, тоже нужно подать на любую металлическую и нержавую деталь. Тогда брелок сигнализации откроет двери. Оба способа хороши, если нет защиты двигателя – ну или ее придется открутить.
Наиболее простым, можно даже сказать элегантным решением в такой ситуации будет запитать бортовую сеть автомобиля от внешнего источника, использовав прежнюю ошибку владельца. По условию задачи, АКБ села из-за забытых во включенном состоянии габаритов, то есть цепь между батареей и лампочками наружного освещения не разомкнута. Проще всего подсоединить внешний источник тока к разъему фонаря освещения номерного знака. С помощью плоской отвертки извлекаем плафон из отверстия в бампере и получаем доступ к его колодке. Подключаем к проводам заряженный 12‑вольтовый аккумулятор, нажимаем кнопку на брелоке сигнализации, и машина открыта.
Александра Пастухова поздравляем с победой.
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