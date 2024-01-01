Конкурс с призом! – как проезжать «лежачего полицейского»

Александр Пастухов из г. Одинцово рассказал, как открыть машину без ключа, если разрядился аккумулятор, и получает от компании Playme-Russia заслуженный приз — автомобильный видеорегистратор Playme Flow. И вот — новое задание.

ЗАДАЧА № 190

Не бей лежачего

Вика хвастается перед сотрудницами: «Мне «лежачие полицейские» нипочем! Знаю несколько способов, как их преодолевать». «– Ну, «шепотом» все умеют, – говорит Лена, – а как еще-то?»

Кто сможет перечислить больше способов и научно обосновать каждый из них?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4, ком. 13.; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ ­быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из октябрьского выпуска журнала «За рулем».

В очередном задании читателям было предложено определить все способы открыть Volkswagen Golf без ключа, с разрядившейся от невыключенного наружного освещения АКБ. В руках у владельца остался лишь брелок сигнализации с функцией управления центральным замком.

Писем пришло много, но предлагались лишь один-два способа. Больше всех вариантов предложил победитель, ответ которого мы и приводим ниже.

Простейший способ, который приходит в голову, – разбить стекло. Но данный вариант потребует немало времени и денег на устранение последствий. Прибегать к нему стоит разве что когда проникнуть в машину необходимо крайне срочно, невзирая на связанные с этим издержки.

Проще (и даже дешевле) будет довериться профильным специалистам и обратиться в фирму, специализирующуюся на вскрытии автомобилей.

Однако в силах автовладельца обойтись и самостоятельно. Сразу отметим, что отжимать верхнюю кромку двери не стоит. Никакой петлей за гладкие кнопки блокировки дверей, утопленные в обивку, зацепиться не удастся.

Замок капота Volkswagen Golf IV.

Более продуктивным будет направление усилий на моторный отсек, чтобы зарядить или заменить АКБ, или «прикурить». Открыть капот можно разными способами. Один из них – потянуть прочным проволочным крюком за тросик замка капота. Зацепиться за тросик можно, например, в углу около левой фары, оттягивая вверх рукой край капота (аккуратно, чтобы не деформировать). Также для доступа к тросику можно открутить поводки стеклоочистителей и отогнуть пластиковое жабо перед ветровым стеклом с левой стороны.

Лучше воздействовать непосредственно на замок капота. Кстати, к этому же придется прибегнуть и чтобы отпереть капот в случае обрыва тросика. Чтобы замок открылся, надо потянуть влево (если смотреть по ходу машины) рычажок, за который зацепляется бобышка тросика открывания капота. Дотянуться до него можно из-под машины. Надо лечь под передний бампер, просунуть руку между радиатором и двигателем, нащупать и сдвинуть рычажок. Альтернативным вариантом является демонтаж решетки в бампере (она крепится четырьмя защелками в верхней части), просунуть в отверстие достаточно прочный металлический прут и давить им на рычажок замка через щель вдоль передней верхней кромки радиатора. Но при этом способе «прицеливаться» в нужное место труднее.

Еще можно, поддомкратив автомобиль, пробраться к клемме с «вечным» плюсом на стартере и подать туда напряжение от другой батареи. Или потянуться еще выше к плюсовой клемме АКБ и подать питание туда. Минус, само собой, тоже нужно подать на любую металлическую и нержавую деталь. Тогда брелок сигнализации откроет двери. Оба способа хороши, если нет защиты двигателя – ну или ее придется открутить.

Наиболее простым, можно даже сказать элегантным решением в такой ситуации будет запитать бортовую сеть автомобиля от внешнего источника, использовав прежнюю ошибку владельца. По условию задачи, АКБ села из-за забытых во включенном состоянии габаритов, то есть цепь между батареей и лампочками наружного освещения не разомкнута. Проще всего подсоединить внешний источник тока к разъему фонаря освещения номерного знака. С помощью плоской отвертки извлекаем плафон из отверстия в бампере и получаем доступ к его колодке. Подключаем к проводам заряженный 12‑вольтовый аккумулятор, нажимаем кнопку на брелоке сигнализации, и машина открыта.

Александра Пастухова поздравляем с победой.