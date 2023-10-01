Конкурс с призом! — как вскрыть Golf

За ответ на задачу № 184 «Супервнедорожник» из июльского выпуска «За рулем» Федор Воронин из Астрахани получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow. А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 187

Крепость по имени Golf

– Попал я раз в пренеприятную ситуацию, – рассказывает коллегам Константин. – Продавец отдал мне к Гольфу четвертого поколения только один ключ зажигания. Машина старая, неугоняемая, и я поставил кнопку пуска. Метку ключа пришлось припрятать рядом с иммобилайзером. Механическую часть просто бросил в бардачок, а двери закрывал с брелока простенькой сигналки. Но однажды забыл выключить «габариты» и наутро машина не открылась – АКБ села.

Как открыть? Кто предложит больше вариантов «средств спасения?» Но помните, что Volkswagen Golf в те годы был высококлассной немецкой машиной, и не все способы открывания подходят.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из июльского выпуска журнала «За рулем».

В очередной задаче читателям надо было определить, как Максимыч собирается превратить свой Nissan Qashqai в «почти багги» для поездки по горным грунтовым дорогам Кавказа, сняв пару колес и отвернув всего четыре гайки. Заодно предлагалось рассказать о преимуществах и недостатках такой «модернизации».

Самый полный и правильный ответ прислал наш победитель.

Максимыч решил отключить стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней осей автомобиля, причем только на одном колесе на каждой.

Стабилизаторы появились на автомобилях еще в начале прошлого века – первый патент выдан в 1919 году. Это устройство призвано снижать крен автомобиля в поворотах. Особенно важную роль он играет при независимой подвеске, как бы снижая ее независимость, а потому подбор нужных характеристик стабилизатора – сложная инженерная задача. При зависимой задней подвеске в виде жесткой балки стабилизатор нужен не всегда, хотя, например, на Газели это устройство начали ставить уже давно. При полузависимой задней подвеске с упругой балкой она сама играет роль стабилизатора.

Размыкаемая штанга [1] стабилизатора внедорожника Jeep Wrangler. Размыкаемая стойка [2] стабилизатора внедорожника Nissan Patrol.

Существуют несколько несложных автомобилей, на которых при независимой передней подвеске заводы не ставили стабилизатор на часть автомобилей. Это широко известные Nissan Almera B10 и Renault Logan первого поколения.

Итак, Максимыч после снятия стоек (тяг) стабилизатора получит полностью независимые подвески спереди и сзади. При этом штанги стабилизаторов будут просто поворачиваться во втулках при ходах того колеса, с которым связь сохранена. Кстати, таким образом можно диагностировать подвеску. После снятия одной стойки штанга во втулках и оставшаяся стойка работают без нагрузки, а потому стучать не будут.

Мировой автопром решал задачу отключения стабилизатора поперечной устойчивости несколькими способами. Например, на внедорожнике Nissan Patrol Y61 (1997–2010 годов) стойка стабилизатора в задней подвеске могла быть зафиксирована в среднем положении по длине, а могла, будучи разблокированной, сдвигаться и раздвигаться – ­примерно как амортизатор.

Теперь о безопасности подобного решения. Недаром фирмы, занимающиеся установкой отключаемых стабилизаторов поперечной устойчивости, всегда оставляют возможность вернуть «всё как было». При медленном переваливании автомобиля по каменистой грунтовке большая свобода каждого колеса и более равномерное распределение нагрузки на них обеспечит несколько лучшую проходимость. В то же время при движении по косогору риск бокового опрокидывания высокого кроссовера будет больше.

Еще хуже ситуация, когда герой будет двигаться не по грунтовкам, а по асфальтированным серпантинам. Ведь там даже фуры с местными водителями едут будь здоров, а уж легковушки и подавно. А на «тещином языке» и нетюнингованную машину порой кренит так, что пассажиров тошнит. На скоростной трассе, при поездке с кавказского побережья домой, без стабилизаторов на обеих осях могут быть проблемы, если вдруг придется резко перестраиваться из ряда в ряд, как при «лосином тесте».

Так что если стабилизатор на кроссовере и можно отключить, то только на небольших участках грунтовок. А там, скорее всего, Qashqai и так ­проедет.

Федора Воронина поздравляем с победой!