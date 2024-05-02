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А если вспучит? Проверили на коррозию популярный кроссовер!

«За рулем» назвал слабые места кузова кроссовера Hyundai ix35

В 2010 году, когда кроссовер ix35 с заводским индексом LM сменил в гамме Hyundai популярный Tucson, преемник воспринимался весьма современным автомобилем. Такие машины производились с 2010 по 2015 год в Южной Корее, Словакии и Чехии, поэтому все машины на вторичке – импортные. Что оставило беспощадное время от давешнего красавца – об этом рассказывает новый номер журнала «За рулем».

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В частности, в публикации сделан подробный отчет по одному из ключевых моментов – состоянию кузова. Сообщается, что прочность ЛКП у этих машин – не образцовая. Причем появлению сколов и царапин в большей степени подвержены кузова, окрашенные не металликом, а более простым акрилом. Более подробный расклад приводим по пунктам.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Подержанный Hyundai ix35, вероятные проблемы по кузову

  • Первые очаги коррозии возникают на задних колесных арках, двери багажника, капоте и передней части крыши.
  • Окрашенный пластик может потерять часть лакового слоя.
  • На элементах с отделкой под хром вспучивается пленка.
  • Камера заднего вида недостаточно защищена от сырого климата, и восстановлению она, как правило, не подлежит.
  • От влаги страдают датчики парктроника, особенно у дорестайлинговых машин старше 2013 года.
  • Лобовое стекло с зоной электроподогрева щеток может треснуть при перепаде температуры в морозы.
  • Опциональный панорамный люк нуждается в очистке и смазке направляющих, иначе заклинит.

Присматриваете такую машину на вторичке? Что ж, рекомендуем к прочтению: кузов, надежные и не очень двигатели и коробки этого кроссовера, а также нюансы по ходовой, электронике, интерьеру...

Все «болячки» Hyundai ix35 с пробегом – в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Задиристый характер», опубликованной в журнале «За рулем» №5/2024.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Hyundai
Количество просмотров 3
02.05.2024
Фото:Hyundai
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