А если вспучит? Проверили на коррозию популярный кроссовер!

«За рулем» назвал слабые места кузова кроссовера Hyundai ix35

В 2010 году, когда кроссовер ix35 с заводским индексом LM сменил в гамме Hyundai популярный Tucson, преемник воспринимался весьма современным автомобилем. Такие машины производились с 2010 по 2015 год в Южной Корее, Словакии и Чехии, поэтому все машины на вторичке – импортные. Что оставило беспощадное время от давешнего красавца – об этом рассказывает новый номер журнала «За рулем».

В частности, в публикации сделан подробный отчет по одному из ключевых моментов – состоянию кузова. Сообщается, что прочность ЛКП у этих машин – не образцовая. Причем появлению сколов и царапин в большей степени подвержены кузова, окрашенные не металликом, а более простым акрилом. Более подробный расклад приводим по пунктам.

Hyundai ix35

Подержанный Hyundai ix35, вероятные проблемы по кузову

Первые очаги коррозии возникают на задних колесных арках, двери багажника, капоте и передней части крыши.

Окрашенный пластик может потерять часть лакового слоя.

На элементах с отделкой под хром вспучивается пленка.

Камера заднего вида недостаточно защищена от сырого климата, и восстановлению она, как правило, не подлежит.

От влаги страдают датчики парктроника, особенно у дорестайлинговых машин старше 2013 года.

Лобовое стекло с зоной электроподогрева щеток может треснуть при перепаде температуры в морозы.

Опциональный панорамный люк нуждается в очистке и смазке направляющих, иначе заклинит.

Присматриваете такую машину на вторичке? Что ж, рекомендуем к прочтению: кузов, надежные и не очень двигатели и коробки этого кроссовера, а также нюансы по ходовой, электронике, интерьеру...

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Задиристый характер», опубликованной в журнале «За рулем» №5/2024.