Пробуждение мотоцикла – готовим байк к сезону с удовольствием

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«За рулем» рассказал, как правильно подготовить мотоцикл к летним приключениям.

Начнем с хорошей новости: мотосообщество растет и крепнет, о чем говорит рост продаж байков. По данным «Автостата», в первом квартале 2024 года продажи подержанных мотоциклов в России выросли на 10% по сравнению с первым кварталом 2023-го, а всего было перепродано 9139 байков (включая технику, ввезенную из-за рубежа). Спрос же на новые мотоциклы подскочил на 76% – в первом квартале было куплено 3516 новых байков. От души поздравляем как новых райдеров, так и тех, кто в этом году сменил мотоцикл.

Но купить байк – это полдела. Теперь надо поставить его на учет в ГИБДД, с чем проблем чаще всего не возникает, и оформить ОСАГО, что не так-то просто.

Реальность сегодня такова, райдеру, чтобы застраховать свой байк, приходится «обойти» несколько страховых компаний (и на сайте каждой заполнить анкету), прежде чем ему удастся заключить договор страхования. Но есть альтернативный вариант: заполнить анкету только один раз и через несколько минут получить все имеющиеся на рынке предложения – например, на сайте sravni.ru.

Александр Крайник, директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса Сравни:

– Стоимость ОСАГО для мотоцикла значительно ниже, чем для других видов транспорта. Например, на сайте Сравни полис можно приобрести в среднем за 2204 рубля.

Оформить страховку на мотоцикл стало гораздо проще, чем 2-3 года назад. Однако некоторые мотоциклисты всё еще сталкиваются с трудностями при ее получении. В некоторых регионах процесс может отнимать много времени и сил, так как приходится обойти не один офис страховой компании или брокера — часто могут возникать «временные технические проблемы».

К сожалению, некоторые мотоциклисты не хотят тратить время на поиск страховки и садятся на мотоцикл без нее. Это может привести к штрафам или большим финансовым издержкам в случае ДТП.

Теперь все стало проще — на Сравни доступно страхование и мотоциклов. Процесс занимает несколько минут, после оплаты полис приходит на электронную почту, никаких "дополнительных обязательных опций" нет — мотоциклисты смогут быстро и просто оформить страховку с выбором нескольких компаний.

С учетом того, что огромное количество автомобилистов высоко оценивают наш сервис, надеемся, что и для мотосообщества мы теперь станем полезны.

Купив ОСАГО через Сравни, можно приступать к приятным хлопотам – более детальной оценке состояния мотоцикла и подготовке его к прокатам и пробегам.

Осмотр и оценка состояния мотоцикла

Первым делом необходимо провести тщательный осмотр мотоцикла, чтобы выявить возможные повреждения, коррозию или другие проблемы. Особое внимание следует уделить:

Состоянию шин : проверьте протектор, давление и наличие трещин в резине (если они есть, то шины нужно однозначно заменить: держать заваливаемый байк они уже не будут, а на дорожной разметке можно и вовсе разложиться – лучше отдать сейчас 30 тысяч, чем спустя время лишиться 300 или более).

Тормозной системе : осмотрите тормозные колодки, диски, шланги, уровень тормозной жидкости и оттенок ее цвета в специальном «окошечке» – не потемнела ли она (если жидкость стала темнее, ее пора менять).

Цепи, ремню, кардану. Проверьте натяжение цепи, смазку и состояние звеньев. Если у вас ремень, поищите на нем поперечные микротрещины, которые подскажут, что пришло время замены. С карданом сложнее – оценить его состояние можно только при снятии. Но если вы не заглядывали в него на протяжении 60 тысяч км, то совет однозначный – сейчас самое время это сделать.

Аккумулятору. Проверьте уровень его заряда, продиагностируйте его емкость и обязательно зарядите его. После зимы он может и заведет двигатель, но нагрузка на стартер-генератор при его зарядке будет столь высокой, что тот может просто сгореть, а перемотка стартера обойдется вам в стоимость трех-четырех аккумуляторов. Проверка же аккумулятора с зарядкой обойдется всего в 200-300 рублей.

Световым приборам. Тут все просто – все лампочки должны быть рабочими, перегоревшие надо заменить.

Что надо обязательно заменить в мотоцикле перед сезоном

Чаще всего мотоцикл – это любимец, поэтому замену его расходников можно сравнить с уходом за питомцем: приятное для хозяина проявление любви. Как проявить любовь в отношении мотоцикла?

Замена свечей зажигания. Некоторые свечи могут служить по 80 тысяч километров, и некоторые райдеры даже ни разу их не меняли. Другие свечи ходят по 10-12 тысяч км. Какие у вас? Подскажет инструкция к байку или мастер в сервисе.

Замена воздушного фильтра. Его следует менять каждый год только в случае, если вы ездите по пыльным дорогам. На обычном асфальте его хватит примерно на 40 тысяч километров. О том, что фильтр пора заменить, подскажет падение мощности байка.

Замена масла. Несмотря на то, что мотоцикл ездит лишь половину года и порой не проезжает и 5000 км, масло в нем надо менять ежегодно. Даже без нагрузок оно взаимодействует с металлическими деталями двигателя и теряет свои свойства. Если же у вас большие пробеги, то менять масло надо каждые 5000 км. Почему так часто? В моторе мотоцикла его не так много, как в двигателе автомобиля, и оно общее и для мотора, и для коробки передач. Поэтому оно быстрее вырабатывается. Кстати, обязательная замена масла – отличный повод заехать к мастеру, чтобы он тоже оценил состояние вашего байка: вдруг вы что-то упустили.

Первая в сезоне мойка мотоцикла

Это самая ответственная мойка, так как вам предстоит удалить въевшуюся за зиму грязь и пыль. Если перед зимой вы обрызгали байк силиконом, то отмыть надо и его. И главное правило здесь – дать грязи отмокнуть, прежде чем начинать сбивать ее струей из мойки высокого давления (увлекшись борьбой с намертво приставшим куском грязи, можно, например, погнуть соты радиатора).

Промочите байк с расстояния метр-полтора раз, потом, через минуту, еще раз, затем – третий, и только потом залейте его пеной. И не торопитесь ее смывать – пусть она полностью среагирует (дайте ей минуты 2-3). И вот теперь все загрязнения легко смоются с мотоцикла – останется только протереть его и наполировать.

Бонус-советы

Перед мотосезоном стоит запастись вещами, которые выручат в сложной ситуации.

Во-первых, это ремкомплект для шин. Если он у вас есть, то проверьте его состояние (возможно, он уже высох и стал непригоден). Неплохо бы иметь и насос, но тут все зависит от свободного места в ваших кофрах. Да и насос проще всего «стрельнуть» на дороге – они есть у всех автомобилистов.

Во-вторых, это ремкомплект для тросика сцепления. Он не занимает много места, но в случае обрыва троса возле рычага вам не придется тоскливо ждать на обочине эвакуатор. Вы быстро установите ремкомплект, после чего без проблем доедете до мастерской (и это дешевле мотоэвакуатора).

Третья рекомендация для владельцев байков с автоматической трансмиссией – подкат для мотоцикла. Это небольшая площадка с роликами, на которую можно установить заблокированное колесо мотоцикла и закатить его на мотоэвакуатор. Перевозить байки можно и на обычном эвакуаторе, но главная проблема в этом случае – затащить на площадку 200-300-килограммовый мотоцикл с заблокированным на передаче колесом.

Четвертая рекомендация – обзвоните местные мотоэвакуаторы (из списка контактов вашего телефона или из объявлений в интернете) и уточните у них, работают ли они в этом мотосезоне.

В-пятых, не ленитесь совершенствовать свое мастерство управления мотоциклом и берите уроки вождения у опытных инструкторов.

Удачи на дорогах, и не забывайте приветствовать друг друга, а также выручать в сложных ситуациях!

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