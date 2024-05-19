Уменьшенная версия полноприводной Победы – да, была и такая

«За рулем» вспомнил историю разработки дешевой и экономичной замены ГАЗ-М72

ГАЗ-М73 явно не вписывался в эпоху, хотя и был создан согласно указаниям свыше. Ответственным работникам села вместо ГАЗ-М72 – полноприводной машины образца 1955 года на основе Победы – требовалось сделать что-то помельче, подешевле и поэкономичней.

И сделали: колесная база – 2000 мм, колея – 1330 мм, масса – 950 кг. Двигатель объемом 1,2 л (35 л. с.) и трехступенчатую коробку передач взяли от готовящегося к серии Москвича‑402. Раздатка и мосты – на основе узлов от ГАЗ‑69. Забавная машинка явилась на свет в двух обличьях – пикапа и двухместного купе с багажником.

ГАЗ-М73 - вездеход в кузове купе с багажником

Работу одобрили, однако возможностей для серийного производства у ГАЗа не было. Наработки позднее использовали при создании Москвича‑410.

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