Первый кроссовер СССР: полная история ГАЗ-М72

В СССР кроссоверы не только делали, но даже продавали — более полувека назад.

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Эти машины и во времена их молодости знали немногие. Неискушенный обыватель не сразу отличал полноприводные Победы и Москвичи от обычных. Информации о Победе с полным приводом не было даже в советских автомобильных справочниках. Об аналогичном Москвиче, правда, все-таки писали — и мы о нем еще расскажем во всех подробностях.

И все равно машины эти, пусть и выпущенные небольшими тиражами, в известной мере эпохальные — ведь это прообразы современных кроссоверов.

Сельский час

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Призыв Никиты Хрущева сделать автомобиль для колхозника, прозвучавший на одном из совещаний, директивой, в общем, —то не был. И помощи тем, кто должен был сделать этот самый автомобиль, тем более не обещал. Но общественное настроение отражал очень точно.

Именно в середине 1950‑х власть, да и все остальные, куда внимательнее, чем прежде, стали приглядываться к не очень сытой и устроенной жизни советского села. Не случайно в те годы в ряду лучших советских фильмов было немало картин именно про деревню. И в них, кстати, было видно: на ГАЗ‑69 ездит обычно лишь районное начальство, сельчане же, включая председателей колхозов, — как правило, на телеге летом и на санях зимой.

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А ведь ГАЗ‑69 был единственным легковым полноприводным автомобилем страны. Созданный, в первую очередь, для армии, прочный и простой, он предоставлял ездокам спартанские условия: аскетичный интерьер, с трудом заслуживающий термина «салон», брезентовый верх, предельно жесткая подвеска.

Однако на Горьковском автозаводе был опыт создания других полноприводников. Еще в конце 1930‑х, взяв за основу концепцию американского седана Ford Marmon Herringtоn, создали ГАЗ‑61 — полноприводный, с подключаемым передком, вариант легкового ГАЗ‑11–73. Тогда машину ориентировали на армию. Но во время войны заводу было не до такой сложной машины, и идею практически забыли.

Победа с полным приводом

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В 1954 году группа Григория Вассермана взялась за аналогичный вариант на базе Победы ГАЗ-М20.

Это был уже совсем другой автомобиль — с несущим кузовом. Который, несмотря на мощные лонжероны ГАЗ-М20, пришлось заметно усилить. В частности, доработали переднюю панель кузова, крышу в зоне центральных стоек, задние лонжероны пола в местах крепления рессор. Дополнительные усиливающие элементы получил и пол кузова.

Опытный образец ГАЗ-М72 1954 года. Уже в следующем году доработанный автомобиль пошел в серию.

Двигатель мощностью 55 л.с. и трехступенчатую коробку передач взяли от Победы. На ГАЗ‑69 стоял точно такой же силовой агрегат. Раздатку, естественно, заимствовали у «козлика».

ГАЗ-М72 испытывали в тех же условиях, что и внедорожник ГАЗ‑69.

Мосты 69‑го адаптировали к новой машине, в частности, уменьшив колею с 1440 до 1355 мм спереди и до 1388 мм сзади.

Колесная база осталась неизменной — 2700 мм. В задней подвеске появился стабилизатор поперечной устойчивости — это же легковой автомобиль.

Кузов Победы для полноприводной модификации усилили во многих местах.

Снаряженная масса по сравнению со стандартным ГАЗ-М20 выросла на 200 кг — до 1560 кг. Дорожный просвет увеличили с 200 до 210 мм, а максимальная скорость снизилась до 90 км/ч. Впрочем, по тем временам для такой машины этого было вполне достаточно.

Прототип полноприводной Победы построили в 1954 году, а уже в 1955‑м начали серийное производство.

Серийный ГАЗ-М72 внешне отличали шильдики на боковинах капота, щитки на задних арках и, конечно, осанка.

Строго говоря, автомобиль Победой не назывался. На боковинах капота стояли шильдики ГАЗ-М72. Внешне машина отличалась «ростом», внедорожными шинами и щитком на арке заднего колеса — для уменьшения выброса грязи.

Комфортный победовский салон (даже с радиоприемником!) дополняли два напольных рычага: включения переднего привода и понижающей передачи. Интересно, что ГАЗ-М72 стал первым советским автомобилем с омывателем ветрового стекла.

Рычаг коробки передач в М72, как и у Победы тех лет, — на руле. На полу — рычаги подключения переднего моста и управления демультипликатором. Как и во всех советских внедорожниках тех лет, в салоне ГАЗ- М72 поместили подробные инструкции по управлению трансмиссией.

В общем, получилась практически идеальная машина для председателя колхоза, районного начальства, не говоря уже о рядовом колхознике. Правда, в конце 1950‑х эти самые рядовые о собственных автомобилях и помыслить не могли. Да и вообще, такая машина даже не каждому колхозу была по карману.

Акселераты

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«Ответственным работникам советского села», как писали в одной официальной бумаге, вполне хватило бы машины помельче, подешевле и поэкономичней. Уже в 1955 году, едва в серию пошел ­ГАЗ-М72, группа Вассермана создала опытный ГАЗ-М73.

Мотор объемом 1,2 л (35 л.с.) и трехступенчатую коробку передач взяли от еще не серийного Москвича‑402. С этой машиной в Горьком были хорошо знакомы, поскольку ГАЗ участвовал в проектировании ее кузова.

Раздаточную коробку и мосты «в миниатюре» спроектировали на основе узлов ГАЗ‑69. Машина с базой всего 2000 мм, колеей 1330 мм и массой 950 кг имела дорожный просвет 215 мм.

Полноприводный пикап ГАЗ-М73 с двигателем и коробкой передач от Москвича‑402. Чтобы освободить в компактном двухместном ГАЗ-М73 место для багажа, запаску укрепили снаружи, на крышке багажника.

Собрали два прототипа — двухместное купе с легковым багажником сзади и пикап. Первый, условно говоря, делали для председателя колхоза, второй — для ремонтника, выезжающего в поле для экстренной починки комбайна.

Говорили, что затею одобрил сам Хрущев, что, опять же, вовсе не означало финансовой поддержки завода. А ГАЗ ведь был до предела загружен серийной продукцией и освоить еще одну модель, к тому же сильно отличающуюся от существующих, просто не мог.

Но «скорбный труд» даром не пропал: горьковский прототип пригодился московским конструкторам для создания более компактного и демократичного аналога ГАЗ-М72 — Москвича‑410. Так что продолжение нашей истории впереди — заходите почаще!

ПОДЪЕМ ВОЛГИ

Полноприводные Волги все-таки существовали — но не для продажи.

Автомобиль с кузовом универсала ГАЗ‑22 на старой фотографии — загадка. Делал машину явно не ГАЗ, вероятно — некий авторемонтный завод. Возможно, военный.

Опытная полноприводная Волга ГАЗ‑22. Полноприводная Волга ГАЗ‑24–95: было построено пять таких машин.

Полноприводный ГАЗ‑24–95 — заводская разработка. Таких седанов с агрегатами УАЗ‑469 сделали всего пять. Одна машина была в Горьковском обкоме. Еще один автомобиль отправили в подмосковное охотхозяйство Завидово для главного в стране поклонника охоты — Генерального секретаря Леонида Брежнева.

ГЕНСЕК В САПОГАХ

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Помимо довоенного ГАЗ‑61, у полноприводных версий Победы и Москвичей был и еще один, причем курьезный, аналог. В 1949 году по просьбе военных в Москве разработали ЗИС‑110Ш — полноприводный автомобиль повышенной проходимости на базе семиместного правительственного лимузина.

Не мудрствуя, использовали агрегаты лендлизовского внедорожника Dodge WC, известного у нас как «Додж три четверти». Задняя колея у «американца» была всего на 50 мм шире, чем у стандартного ЗИС‑110, а передняя — на 150 мм. Раздаточная коробка не имела понижающей передачи.

Правительственный полноприводный ЗИС‑110П. Полноприводный вариант каб­риолета ЗИС‑110Б.

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На ЗИС‑110Ш (считается, что Ш — штабной) с дорожным просветом 226 мм поставили форсированный 162‑сильный мотор с увеличенной степенью сжатия и двумя карбюраторами, как на бронированном ЗИС‑115.

В 1956 году на испытания вышел принципиально измененный, но тоже полноприводный ЗИС‑110П. Нового руководителя страны — Никиту Хрущева — отличала мобильность, и «проходимистый» ЗИС был полезен для поездок в целинные колхозы. Изменили раму, поставили масляный радиатор, создали даже оригинальную независимую пружинную переднюю подвеску. Обе подвески имели стабилизаторы.

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Применили отечественную раздаточную коробку от опытного грузовика ГАЗ‑62 (пробовали и вариант без демультипликатора). В коробке передач увеличили передаточные числа первой и второй ступеней.

Поскольку на шоссе ЗИС‑110П расходовал около 30 л бензина на 100 км, а на бездорожье, по данным испытаний, - до 67 литров (!), на машину пристроили бак объемом 113 л вместо штатного 80‑литрового. Точное количество построенных машин, в том числе с открытым кузовом, неизвестно. По разным данным, их сделали от четырех до нескольких десятков.

Иллюстрированная история легкового полного привода — тут.

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