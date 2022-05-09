Зубр во фраке: рассматриваем уникальный полноприводный лимузин ЗИС-110П

Рядную восьмерку разогнали до 162 л.с., в 3-стпенчатой КП поменяли все передаточные числа, а в салоне появилась пара новых рычагов управления трансмиссией.

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Базовая модель ЗИС-110 появилась вскоре после Победы, в 1945-м. Со временем на базе нового и весьма удачного 2,5-тонного лимузина со 140-сильной рядной восьмеркой под капотом и 3-ступенчатой КП начали появляться модификации; самая известная из них — это, пожалуй, скорая помощь ЗИС-110А. А вот первая попытка создать полноприводный автомобиль для высшего командного состава оказалась неудачной.

Либо заимствованное у ленд-лизовского Dodge 3/4 шасси оказалось неудовлетворительным в плане управляемости на твердом покрытии, либо дорожный просвет оказался маловат для российского бездорожья, либо возник политический момент — как бы то ни было, а проект полноприводного лимузина был свернут, и к идее вернулись уже во времена Хрущева.

Вторая попытка оказалась более удачной: базой, на которую водрузили зисовский кузов, на сей раз послужило шасси перспективного крупного внедорожника ГАЗ-62, передняя подвеска стала независимой. Стандартную рядную восьмерку разогнали до 162 л.с., в 3-стпенчатой КП поменяли все передаточные числа, а в салоне появилась пара новых рычагов управления трансмиссией, рассказывает Youtube-канал «Автомобильная Россия». Можно было отдельно включить задний мост, жестко подключить передний или обеспечить полный привод с понижающей передачей.

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Модификация получила название ЗИС-110П. Помимо нескольких полноприводных лимузинов, были созданы и фаэтоны 4х4, однако все эти машины остались редкостью. А внедорожник ГАЗ-62, послуживший основой, в серии и вовсе так и не появился. До наших дней дожило лишь по одному экземпляру полноприводного ЗИС в каждом типе кузова. Лимузин ЗИС-110П можно увидеть в музее ЗИЛ в Сокольниках.

Кстати, на базе ЗИС-110 создавали даже автомобили для гонок — так появился первый советский суперкар ЗИС-112.

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Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»