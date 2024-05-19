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Для чего нужен самый большой кран в мире?

У китайского колесного крана XCA4000 11 осей и 170-метровая стрела

Не турбо, 92-й бензин и автомат – новый (не китайский!) кроссовер

У шасси модели XCA4000 одиннадцать осей, из которых десять – ведущие. Основная стрела состоит из шести секций и выдвигается на 85 м. Еще столько же добавляет решетчатый удлинитель, внешне напоминающий стрелу башенного крана. Масса используемых противовесов составляет 300 т. Кран снабжен системой контроля развесовки и положения груза. Если электроника почувствует, что возможна опасная ситуация, исправит ее превентивно.

XCMG XCA4000
XCMG XCA4000

Подобные гиганты используются при установке ветрогенераторов. При нынешнем курсе развития энергетики ветрогенераторов становится всё больше, они увеличиваются в размерах.

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Кран-рекордсмен уже отработал на первом объекте – ветряной электростанции в провинции Хэбэй. На высоту 162 м он поднял 130‑тонную гондолу, 40‑тонную ступицу и лопасти длиной 95 м и весом 28 т каждая.

А предел способностей XCA4000 – 170 м высоты при массе груза до 230 т.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:XCMG
Количество просмотров 4
19.05.2024
Фото:XCMG
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