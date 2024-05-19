Для чего нужен самый большой кран в мире?
У шасси модели XCA4000 одиннадцать осей, из которых десять – ведущие. Основная стрела состоит из шести секций и выдвигается на 85 м. Еще столько же добавляет решетчатый удлинитель, внешне напоминающий стрелу башенного крана. Масса используемых противовесов составляет 300 т. Кран снабжен системой контроля развесовки и положения груза. Если электроника почувствует, что возможна опасная ситуация, исправит ее превентивно.
Подобные гиганты используются при установке ветрогенераторов. При нынешнем курсе развития энергетики ветрогенераторов становится всё больше, они увеличиваются в размерах.
Кран-рекордсмен уже отработал на первом объекте – ветряной электростанции в провинции Хэбэй. На высоту 162 м он поднял 130‑тонную гондолу, 40‑тонную ступицу и лопасти длиной 95 м и весом 28 т каждая.
А предел способностей XCA4000 – 170 м высоты при массе груза до 230 т.
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