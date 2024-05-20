Проверка ДПС на перекрестке – это законно?

Глава ГИБДД разъяснил действия водителя, когда ПДД нарушает инспектор

Вопрос от читателя «За рулем»:

– У нас в городе обычная практика, когда инспекторы ДПС останавливают машины (включая мою) для проверки у водителей документов прямо на перекрестке. Из-за этого образуется пробка. Так действительно можно и, главное, нужно?

Татьяна, Краснодарский Край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, остановка сотрудником Госавтоинспекции транспортного средства осуществляется с соблюдением требований ПДД.

При этом не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена ПДД, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, регулирования дорожного движения, предотвращения причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения.

С учетом изложенного вы можете обратиться в Госавтоинспекцию (в том числе через электронную приемную на официальном сайте гибдд.рф) для проверки обоснованности действий сотрудников, указав конкретные место и время события.

Как предъявлять документы инспектору ГИБДД, узнайте тут.