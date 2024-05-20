#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАМАЗ начал масштабную отзывную кампанию: завод планирует дооснастить машины
20 мая
КАМАЗ начал масштабную отзывную кампанию: завод планирует дооснастить машины
Автозавод КАМАЗ отзывает в России 23 тыс....
Как купить автомобиль, чтобы его потом не отобрали: 4 важных совета
20 мая
Как купить автомобиль, чтобы его потом не отобрали: 4 важных совета
Эксперты объяснили, как избежать обмана при...
Geely Boyue L 2024
20 мая
Этот популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta
В Китае состоялся старт продаж обновленного...

Проверка ДПС на перекрестке – это законно?

Глава ГИБДД разъяснил действия водителя, когда ПДД нарушает инспектор

Вопрос от читателя «За рулем»:

У нас в городе обычная практика, когда инспекторы ДПС останавливают машины (включая мою) для проверки у водителей документов прямо на перекрестке. Из-за этого образуется пробка. Так действительно можно и, главное, нужно?

Татьяна, Краснодарский Край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Как высчитать, когда продлевать водительские права с истекшим сроком действия?

– В соответствии с Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, остановка сотрудником Госавтоинспекции транспортного средства осуществляется с соблюдением требований ПДД. 

При этом не допускается останавливать транспортные средства на участках дорог, где их остановка запрещена ПДД, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, регулирования дорожного движения, предотвращения причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения.

С учетом изложенного вы можете обратиться в Госавтоинспекцию (в том числе через электронную приемную на официальном сайте гибдд.рф) для проверки обоснованности действий сотрудников, указав конкретные место и время события.

  • Как предъявлять документы инспектору ГИБДД, узнайте тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 6
20.05.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0