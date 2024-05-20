Какое моторное масло подойдет для лета
В советские времена автолюбители всеми силами пытались достать летнее моторное масло. Клич «Масло дают!» мгновенно распространялся безо всякого интернета – особенно, когда в продаже появлялось «моторное масло М-12Г1 летнее по ТУ 38-1-01-415-73». Масло официальное называлось летним, а потому ошибиться было невозможно.
Впрочем, подавляющая часть населения круглый год ездила на «всесезонке», а то и на «зимнем» – и ведь ничего, как-то ездили!
Что думают автопроизводители
Правильный ответ, как водится, должны давать заводчане. Однако насчет лета большинство проявило определенное удивление: а зачем? Ответы на наши обращения в представительства Hyundai и Jaguar Land Rover, Mazda и Subaru, Renault и Volvo, Mitsubishi и Kia выглядели шаблонно: наши моторные масла – всесезонные, а потому никакой привязки именно к лету у наших автомобилей нет. Меняйте согласно инструкции раз в 15-20 тыс. км – и будет вам счастье. А если условия эксплуатации тяжелые, то можно и почаще.
На ВАЗе в жару рекомендуют «пятидесятки»
На АВТОВАЗе также напомнили, что интервал замены масла – каждые 15 тыс. км (для переднеприводных моделей), или через 10 тысяч км (для полноприводных моделей), или же через год, в зависимости от того, что наступит ранее. Но, в отличие от других, поделились с нами таблицей применения моторных масел на примере Lada Vesta:
Категории эксплуатации и классы вязкости моторного масла для Lada Vesta
|
Минимальная температура окружающей среды, °С
|
Класс вязкости по SAE J300
|
Максимальная температура окружающей среды, °С
|
-40
|
0W-30
|
+25
|
-40
|
0W-40
|
+30
|
-30
|
5W-30
|
+25
|
-30
|
5W-40
|
+35
|
-25
|
10W-30
|
+25
|
-25
|
10W-40
|
+35
|
-20
|
15W-40
|
+45
|
-15
|
20W-40
|
+45
|
-15
|
20W-50
|
Выше +45
|
Категория эксплуатации: API SL / API SM / API SN
Как видно из таблицы, в летнюю жару Веста официально готова работать на «пятидесятках» – 20W-50!
Что подсказывает здравый смысл
Беда в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь то тепло, которое принимается поршнем от газов в камере сгорания, процентов на 60 отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая! И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня. Вот его температуры и растут!
А с температурами увеличивается и сам размер поршня – ведь все металлы при нагревании расширяются. Отсюда вывод: существует граница, выше которой получается «Демьянова уха»: мотор начнет терять мощность и может даже «поймать клина».
Лить густое масло или не лить
Тому, кто рассчитывает как-то повлиять подобной заменой масла на экономичность мотора, сразу можно посоветовать не тратить ни время, ни деньги. Жиденькие масла типа 0W-20 придумывали не просто так: они, в первую очередь, «заточены» как раз на экономию с экологией. Применение более вязких масел чревато еще и тем, что при этом возрастают потери в узких масляных каналах.
То есть, любая самодеятельность с более вязкими маслами, не согласованная с производителем мотора, допустима разве что для пожилых двигателей, в парах трения которых возникли солидные зазоры. Но и в этом случае вязкое масло станет неким подобием лекарства перед кончиной двигателя.
- А может вязкое масло спасти от масложора? И да, и нет.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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