Какое моторное масло подойдет для лета

Эксперт «За рулем» объяснил, каким машинам нужно летнее масло

В советские времена автолюбители всеми силами пытались достать летнее моторное масло. Клич «Масло дают!» мгновенно распространялся безо всякого интернета – особенно, когда в продаже появлялось «моторное масло М-12Г1 летнее по ТУ 38-1-01-415-73». Масло официальное называлось летним, а потому ошибиться было невозможно.

Впрочем, подавляющая часть населения круглый год ездила на «всесезонке», а то и на «зимнем» – и ведь ничего, как-то ездили!

Нужно ли какое-то «масло для лета» сегодня? Зависит от лета.

Что думают автопроизводители

Правильный ответ, как водится, должны давать заводчане. Однако насчет лета большинство проявило определенное удивление: а зачем? Ответы на наши обращения в представительства Hyundai и Jaguar Land Rover, Mazda и Subaru, Renault и Volvo, Mitsubishi и Kia выглядели шаблонно: наши моторные масла – всесезонные, а потому никакой привязки именно к лету у наших автомобилей нет. Меняйте согласно инструкции раз в 15-20 тыс. км – и будет вам счастье. А если условия эксплуатации тяжелые, то можно и почаще.

На ВАЗе в жару рекомендуют «пятидесятки»

На АВТОВАЗе также напомнили, что интервал замены масла – каждые 15 тыс. км (для переднеприводных моделей), или через 10 тысяч км (для полноприводных моделей), или же через год, в зависимости от того, что наступит ранее. Но, в отличие от других, поделились с нами таблицей применения моторных масел на примере Lada Vesta:

Категории эксплуатации и классы вязкости моторного масла для Lada Vesta

Минимальная температура окружающей среды, °С Класс вязкости по SAE J300 Максимальная температура окружающей среды, °С -40 0W-30 +25 -40 0W-40 +30 -30 5W-30 +25 -30 5W-40 +35 -25 10W-30 +25 -25 10W-40 +35 -20 15W-40 +45 -15 20W-40 +45 -15 20W-50 Выше +45 Категория эксплуатации: API SL / API SM / API SN

Как видно из таблицы, в летнюю жару Веста официально готова работать на «пятидесятках» – 20W-50!

Что подсказывает здравый смысл

Интуитивно думается, что чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки образуются в парах трения двигателя – в подшипниках коленчатого вала, под поршневыми кольцами… А чем толще – тем лучше, ведь они защищают детали от износа. Но если бы все было так просто, то производители моторов дружно проголосовали бы за самые вязкие масла, какие только существуют. Но они этого не делают – и тому есть причина.

Беда в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь то тепло, которое принимается поршнем от газов в камере сгорания, процентов на 60 отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая! И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня. Вот его температуры и растут!

А с температурами увеличивается и сам размер поршня – ведь все металлы при нагревании расширяются. Отсюда вывод: существует граница, выше которой получается «Демьянова уха»: мотор начнет терять мощность и может даже «поймать клина».

Лить густое масло или не лить

Тому, кто рассчитывает как-то повлиять подобной заменой масла на экономичность мотора, сразу можно посоветовать не тратить ни время, ни деньги. Жиденькие масла типа 0W-20 придумывали не просто так: они, в первую очередь, «заточены» как раз на экономию с экологией. Применение более вязких масел чревато еще и тем, что при этом возрастают потери в узких масляных каналах.

То есть, любая самодеятельность с более вязкими маслами, не согласованная с производителем мотора, допустима разве что для пожилых двигателей, в парах трения которых возникли солидные зазоры. Но и в этом случае вязкое масло станет неким подобием лекарства перед кончиной двигателя.

А может вязкое масло спасти от масложора? И да, и нет.