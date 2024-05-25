Бесконтактное управление функциями автомобиля может быть опасно: да/нет

Эксперт «За рулем» рассказал, в чем польза управления жестами в авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Управлять автомобилем с помощью жестов – всегда ли это удобно и безопасно?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Смотря чем именно. Если речь об управлении основными функциями медиасистемы, то вполне, особенно если нет сбоев в понимании жестов. К примеру, на BMW никаких проблем нет – регулировать громкость, перелистывать треки и отвечать на звонки жестами даже удобнее, чем пользоваться сенсорными панелями. И на процессе управления автомобилем это не сказывается.

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