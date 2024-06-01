«За рулем» в июне: +100500 новинок авторынка; чем опасна детонация; надежные седаны до миллиона
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №6/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Как снизить смертность на дорогах?
- Haval H3, Ferrari 12Cilindri и другие новинки
- Иностранцев не пускают за руль такси
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Все новинки Пекинского автосалона
- Лада Ларгус снова на конвейере. Как его делают в Ижевске?
- Chery Tiggo 9, Jaecoo EJ6 и другие новинки концерна Chery едут в Россию
- Китайский суперкар Hyper SSR – тоже электрический
- Минивэн Haima 7Х: семь мест и гидроавтомат!
- Пятидверный Suzuki Jimny: всё так же хорош?
- GAC GS3 размером с Haval Jolion и Chery Tiggo 4
- FAW Bestune B70 мощностью 217 л.с.: для кого?
ЗР ТЕСТ
- Рамные внедорожники Oting Paladin и Tank 300: старая школа против новой
- Ford Explorer – и всего четыре цилиндра
ЗР АКТИВ
- Авторынок Китая: у себя продают не то, что продают нам
- Аварий на дорогах стало больше. В чем причины?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Расширительные бачки для Нивы: откуда столько брака?
- Топливо в цилиндрах: чем опасны детонация и калильное зажигание
- Изучаем (и запоминаем) автомобильную терминологию
- Химчистка салона своими руками
ЗР РЕСУРС
BMW X1 первого поколения: что не так с агрегатами?
Европейские седаны российской сборки – и не дороже миллиона
Выбираем б/у: Great Wall Hover H5
Сложен ли в обслуживании Haval M6?
Jetour Dashing в парке «За рулем»: есть претензии!
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- Волга ГАЗ-24 на фоне зарубежных одноклассников
- Универсал Москвич-427 – мечта советского дачника
- Как создавали ГАЗ М1 – история легендарной «эмки»
- Российский рынок грузовиков: что имеем, к чему стремимся
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.06.2024
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