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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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В Совфеде призвали выпускать в РФ востребованные у россиян седаны и джипы
1 июня
В Совфеде призвали выпускать в РФ востребованные у россиян седаны и джипы
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«За рулем» в июне: +100500 новинок авторынка; чем опасна детонация; надежные седаны до миллиона

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №6/2024 – это:

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

ЗР МОМЕНТ

  • Как снизить смертность на дорогах?
  • Haval H3, Ferrari 12Cilindri и другие новинки
  • Иностранцев не пускают за руль такси
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Все новинки Пекинского автосалона
  • Лада Ларгус снова на конвейере. Как его делают в Ижевске?
  • Chery Tiggo 9, Jaecoo EJ6 и другие новинки концерна Chery едут в Россию
  • Китайский суперкар Hyper SSR – тоже электрический
  • Минивэн Haima 7Х: семь мест и гидроавтомат!
  • Пятидверный Suzuki Jimny: всё так же хорош?
  • GAC GS3 размером с Haval Jolion и Chery Tiggo 4
  • FAW Bestune B70 мощностью 217 л.с.: для кого?

ЗР ТЕСТ

  • Рамные внедорожники Oting Paladin и Tank 300: старая школа против новой
  • Ford Explorer – и всего четыре цилиндра

ЗР АКТИВ

  • Авторынок Китая: у себя продают не то, что продают нам
  • Аварий на дорогах стало больше. В чем причины?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Расширительные бачки для Нивы: откуда столько брака?
  • Топливо в цилиндрах: чем опасны детонация и калильное зажигание
  • Изучаем (и запоминаем) автомобильную терминологию
  • Химчистка салона своими руками

ЗР РЕСУРС

BMW X1 первого поколения: что не так с агрегатами?

Европейские седаны российской сборки – и не дороже миллиона

Выбираем б/у: Great Wall Hover H5

Сложен ли в обслуживании Haval M6?

Jetour Dashing в парке «За рулем»: есть претензии!

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  • Российский рынок грузовиков: что имеем, к чему стремимся

Кроссоверы, внедорожник, вэн — 6 новинок скоро в продаже

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 5
01.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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