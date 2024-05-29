Как купить автомобиль из Южной Кореи

«За рулем» раскрыл секреты покупки авто по параллельному импорту

В 2024 году российские автолюбители столкнулись с проблемой скудного выбора на отечественных авторынках. Отсутствие разнообразия моделей и высокие цены из-за санкций заставляют многих людей рассматривать возможность покупки автомобиля за границей. Южная Корея — одно из популярных направлений для приобретения авто.

Рассказываем, как найти хороший автомобиль и решить все вопросы, связанные с платежами.

Поиск автомобиля

В Южной Корее популярны такие марки автомобилей, как Hyundai, Kia, Chevrolet и SsangYong. Бренды Hyundai и Kia являются национальными, а также хорошо известны во всем мире благодаря своему качеству и надежности.

Поиск автомобиля можно начать с Телеграм-чата @getauto. Эта площадка создана для помощи людям, которые хотят купить машину из-за рубежа. Одни автолюбители делятся опытом покупки, а другие получают ответы на свои вопросы.

Одной из проблем для иностранных покупателей при поиске автомобиля в Южной Корее может стать языковой барьер. Также не все модели доступны для экспорта, поэтому отсутствует многоязычная документация. Поэтому перед покупкой стоит заранее решить, кто поможет на месте вести переговоры с продавцом и транспортной компанией.

Разберем нюансы на конкретном примере. Иван искал машину 2019 года выпуска, с небольшим пробегом, без аварий и в хорошей комплектации. Он нанял посредника, который тщательно изучил корейский рынок, чтобы не ошибиться с выбором и не наткнуться на «битый» автомобиль.

Как происходит покупка авто в Южной Корее?

При покупке машины в Южной Корее через посредника с доставкой в Россию стоит учитывать несколько важных нюансов. В первую очередь, необходимо убедиться, что выбранная модель имеет все необходимые сертификации и технические требования для импорта в Россию. Также важно учесть размер таможенных пошлин и сборов, которые могут увеличить окончательную стоимость авто.

Для обеспечения безопасности сделки рекомендуется заключать договор купли-продажи через владеющего языком посредника. В документе должны быть четко определены условия купли-продажи, гарантии на автомобиль, права и обязанности сторон. Также полезно обратиться к специалистам или агентам, которые имеют опыт в подборе авто и могут помочь с выбором модели, осмотром и организацией доставки в Россию.

Прохождение таможни и регистрация ТС в РФ потребуют времени и денежных средств. Поэтому важно заранее заложить эти расходы в стоимость авто.

В итоге Иван решил брать серый Kia, а посредник Евгений забронировал его у одного из дилеров. После этого остается внести оплату и оформить документы. Доставкой займется логистическая компания.

Доставка приобретенного авто в РФ

Существует несколько вариантов доставки автомобиля из Южной Кореи в Россию: морским или авиационным транспортом, либо через сухопутные границы с другими странами. Также возможен самовывоз ТС, но в этом случае необходимо учитывать все особенности оформления документов на таможне.

Один из важных моментов при доставке автомобиля из Южной Кореи в Россию — это процедура растаможки. Необходимо будет оплатить все таможенные сборы, предоставить документы о происхождении автомобиля и соответствии его стандартам безопасности и экологичности. Также стоит учитывать особенности законодательства об импорте автомобилей в Россию и возможные ограничения на ввоз определенных марок и моделей. При наличии сомнений лучше воспользоваться услугами таможенного брокера.

Иван выбрал морской транспорт. Во Владивосток мужчина прибыл самостоятельно, чтобы забрать и отвезти машину в Москву. Из-за проблем с дилером, авто удалось получить на 7 дней позже запланированного.

Покупка автомобиля в Южной Корее для автолюбителя из РФ может показаться сложной задачей, особенно из-за различий в законодательстве и незнания языка. Но если перед приобретением машины за границей изучить все правила и нюансы, можно избежать неприятных сюрпризов. Проще всего привлечь специалистов, которые помогут выбрать, оплатить, пригнать и растаможить ТС из Южной Кореи.

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