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Электросамокатчик «летит» по переходу: нужно ли уступить?

Глава ГИБДД разъяснил действия водителя при пересечении дороги электросамокатом

Вопрос от читателя «За рулем»:

Надо ли уступать дорогу электросамокатчику на пешеходном переходе?

Марина, г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Электросамокат, как правило, относится к средствам индивидуальной мобильности. Лицам, использующим такие средства для передвижения, пункт 24.8 Правил дорожного движения Российской Федерации запрещает пересекать дорогу по пешеходным переходам. Воспользоваться приоритетом на переходе они могут только после того, как спешатся и будут вести электросамокат рядом с собой, являясь в данный момент пешеходами (пункт 14.1).

Несмотря на это, если всё же лицо на средстве индивидуальной мобильности проигнорирует указанные требования, выедет на пешеходный переход и окажется на пути транспортного средства, создав опасность для движения, водитель должен действовать в соответствии с пунктом 10.1 названных Правил, приняв меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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За Рулем«За рулем»
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 5
30.05.2024
Фото:АГН Москва
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