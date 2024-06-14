Какой автомобиль подходит именно вам — выбор «За рулем»

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Главное при покупке – забыть про стереотипы типа «чем выше – тем безопаснее». Но вы удивитесь, насколько это непросто!

Выбор автомобиля – это не просто покупка по принципу «чтобы возил». Всегда есть риск переплатить за то, чем вы на самом деле не будете пользоваться, а также риск недополучить некоторые приятные особенности, которые были у другой модели. Автомобиль не то чтобы отражает ваш образ жизни, но, тем не менее, должен удовлетворять потребностям и не подрывать финансовое благополучие. Так что давайте выберем подходящий для вас.

Автомобиль для мужчины

Статус важен для большинства мужчин, из-за чего они часто покупают автомобили с «жирком»: слишком большие для узкого двора, в котором живут, внедорожники, которые никогда не видят даже грунтовой колеи, спортивные «зажигалки», простаивающие в пробках, пикапы, возящие воздух. В этом нет ничего плохого, так как самовыражение – важно.

Но если рассуждать с точки зрения практичности, то предпочтительнее будет невысокий автомобиль с большой площадью остекления. В отличие от женщин, мужчины по своей природе очень хорошо смотрят вдаль и подмечают, что там происходит, а вот вокруг практически ничего не видят (доказательство тому – частый поиск предметов, которые лежат под носом и которые в итоге со словами «а это что?» быстро находит женщина). Поэтому часто после ДТП мужчины пишут в протоколах ГИБДД что-то из разряда «я его в последний момент заметил» или «выскочил из ниоткуда». Высокие борта, капот и корма кроссовера заметно перекрывают обзор всех сторон, кроме левой. В седанах, универсалах и хэтчбеках такой проблемы нет – увидеть возле автомобиля даже ребенка гораздо проще.

Для статуса же в нашей стране лучше всего подходит кузов седан, и на рынке таких сегодня очень много, самых разных размеров: от субкомпактных, но с серьезной внешностью, до бизнеса длиною пять и более метров. Этот выбор и можно назвать идеальным для большинства мужчин.

Автомобиль для женщины

Конечно же, никакого женского автомобиля не существует, хотя производители продолжают окучивать эту тему (впрочем, уже не так рьяно, как прежде). Опытному водителю подойдет практически любая модель. Новичку же стоит расставить приоритеты.

Вы не ошибетесь, если будете выбирать среди кроссоверов. Причем гнаться за полным приводом необязательно. Помощи от него немного, но в случае заноса выправить полноприводный автомобиль гораздо сложнее, чем переднеприводный.

Большие размеры вам тоже ни к чему – только проблемы с парковкой и маневрированием. За последние полвека «эволюция» автомобилей привела к тому, что все классы подросли, и нынешняя субкомпактная модель превосходит по размерам ту, которая на стыке веков считалась компактной. В итоге тесных машин на первичном рынке не осталось – в любой из них достаточно места как минимум для четверых взрослых.

Главные плюсы кроссовера – высоко расположенные бамперы, которые сложно повредить о бордюры, а также высокая посадка, из-за чего лучше видно дорогу.

Научно доказано, что женщины отлично видят то, что находится и происходит вокруг них, но смотреть вдаль им из-за этого сложнее. Сев за руль, необходимо научиться смотреть в том числе и вдаль. На дороге очень важно примечать, что происходит в сотне-другой метров впереди: кто-то включил поворотник или вдруг замигал зеленый сигнал светофора… Это помогает заранее подготовиться к меняющейся на дороге ситуации. То есть хороший обзор вдаль сделает вождение безопаснее.

Поэтому идеальным автомобилем для женщины стоит считать субкомпактный или компактный переднеприводный кроссовер с хорошим обзором.

Автомобиль для семейных

Минивэн? Большой семиместный кроссовер? Универсал? Это очевидный выбор. Многое, конечно, зависит от состава семьи, и для тех, у кого четверо детей, этот выбор почти безальтернативен (семья до пяти человек поместится в любой автомобиль).

Но минивэн или кроссовер на 7 мест стоят дорого как при покупке, так и в содержании. При этом единственный автомобиль в большой семье из шести и более человек – не самое практичное решение. Например, эту махину придется гонять порой только для того, чтобы отвезти одного ребенка на спорт. Развозить всех за раз, строя маршруты со множеством остановок, тоже не совсем удобно. Поэтому логичнее практически за те же деньги купить два автомобиля поменьше, но при условии, что машину водят и папа, и мама. Какие автомобили им при этом выбрать? Об этом мы уже сказали выше.

Автомобиль для активных

Рыбаки, охотники, альпинисты… Эти люди знают, какой автомобиль им нужен – внедорожник или кроссовер с расширенными внедорожными возможностями. Если же вы присматриваете модель, на которой сможете, кроме прочего, путешествовать, беря с собой максимум вещей, то подойдет… в общем, практически любая модель (из того ассортимента, на который вы смотрите). Потому что дело не совсем в машине, а в аксессуарах. Это и крепления для лыж или велосипедов, и боксы на крышу, объем которых может составлять от 81 до 720 литров. Для сравнения, багажники большинства автомобилей имеют вместимость 300-550 литров. Транспортировка же мототехники все равно невозможна без прицепа – не каждый пикап или фургон с этим справится, и покупка их не будет оправдана.

Бюджет на покупку

Этот момент гораздо важнее – вытянуть покупку автомобиля финансово. Сегодня самая доступная новая Лада Гранта, например, стоит уже 700 тысяч рублей. Средневзвешенная же цена нового легкового автомобиля в России составила по итогам 2023 года 2,96 млн рублей. Накопить и купить – явно не вариант.

Финансовые эксперты считают, что стоимость автомобиля должна составлять 10 ваших месячных зарплат. Если вы зарабатываете 75 тысяч в месяц, то можете без ущерба для финансового благополучия позволить себе автомобиль стоимостью 750 тысяч рублей – то есть Гранту практически «на минималках».

А если автокредит? Тут действует другая формула. Сумма выплат без ущерба финансовому благополучию не должна превышать 30% дохода семьи. И мы уже можем позволить себе новенькую Ладу Гранту или незаезженную иномарку. Возьмем конкретный пример.

Рассчитать кредит

Нам нужен, допустим, миллион, и мы пойдем за ним в крупный банк. При доходе 75 тысяч рублей человек может выплачивать по кредиту 22,5 тысячи рублей в месяц (те самые 30%), а значит, можно одолжить 1,2 млн рублей на 5 лет. Если доход семьи составляет 140 тысяч, то в кредит можно взять уже 2,4 млн.

Увеличивая срок кредитования, мы увеличиваем и свои финансовые возможности. При кредите на 7 лет в первом случае можно взять уже 1,55 млн, а во втором – 3,1 млн рублей. Учитывая, что средний срок владения автомобилем в России составляет сегодня 7,1 года, опасения по поводу слишком долгого срока кредита (якобы автомобиль его не переживет) беспочвенны.

Новые бонусы

Пока большинство считало автокредиты труднодоступными, банки давно поменяли условия их выдачи. Например, ВТБ одобряет автокредиты, в том числе самозанятым, не требуя подтверждения дохода. Необязательным стало и дорогущее страхование по каско. Есть даже помощь в подборе автомобиля, а срок действия одобрения кредита увеличен до двух месяцев, что очень кстати на сегодняшнем непростом рынке.

Выбирая автокредит, обратите внимание на процент. Даже десятая часть процента в итоге выливается в тысячи рублей переплат. Поэтому снижение ставки – вещь хорошая. Например, в ВТБ можно получить скидку к ставке 0,4% в случае, если для оформления автокредита вы воспользуетесь онлайн-каналами банка: в личном кабинете, в интернет- или мобильном банке ВТБ Онлайн, на сайте (по нашему опыту – проще всего все делать через приложение банка). По приведенным выше примерам расчетов сумм кредитов будет экономия от 8 тысяч рублей. То есть, ВТБ, используя цифровые разработки, честно делится выгодой от сокращения затрат на персонал. Но такую честность могут позволить себе не все, предлагая, например, вместе со снижением ставки недешевые допуслуги. Поэтому надо быть внимательным. Ну как всегда, когда речь касается ваших денег.

Важно также проверить, не находится ли автомобиль в залоге у банка, так как половина всех транспортных средств сегодня приобретается в кредит. Зачем вам вместе с машиной покупать и чужие долги? Узнать, находится ли автомобиль в обременении, несложно – через Госуслуги.

Главный вывод

Чтобы стать владельцем идеально подходящего для вас автомобиля, отнеситесь к выбору с очень холодной головой. У вас, скорее всего, не получится, но стоит хотя бы попытаться!

Подробное объяснение условий! Тарифный план «Автокредит наличными».

Диапазон полной стоимости кредита: 16,042%-27,439% годовых.

Диапазон базовых процентных ставок: 18,6%-26,3% годовых (определяется индивидуально по результатам рассмотрения заявки на автокредит).

Срок кредита: от 12 до 84 месяцев.

Сумма кредита: от 300 тыс. до 10 млн руб. (без подтверждения доходов и занятости – до 4 млн руб.).

Ставка уменьшается: при оформлении личного страхования – на 3 п.п., услуги «Автолюбитель» – на 6 п.п., при подаче заявки на сайте банка или в интернет/мобильном банке ВТБ Онлайн – на 0,4 п.п., если вы являетесь зарплатным/корпоративным клиентом Банка – на 0,5 п.п. (все дисконты суммируются).

Необходимо оформление залога не позднее чем за 5 дней до даты 2-го платежа по кредиту. Без залога ставка увеличится на 11 п.п.

Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Подробные условия о кредите и услуге «Автолюбитель» – на www.vtb.ru.

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