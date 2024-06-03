Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

«За рулем» поделился подробностями о новом кроссовере Haval H3

Младшую модель Н3 выпустили на рынок без лишней помпы, она появилась у дилеров 15 мая. Угловатый кроссовер длиной 4520 мм займет нишу между моделями Jolion (4472 мм) и Dargo (4620 мм). Такая плотная нарезка для китайцев в порядке вещей.

На пятой двери – простая дизайнерская выштамповка. Ни запаски, ни ниши для багажа за квадратной накладкой нет. Как нет и заднего дворника – надеемся, что аэродинамика продумана с учетом этой особенности.

Haval H3

Дизайн Н3 схож с Dargo, что неудивительно. В Китае они относятся к одному семейству с «собачьими» названиями (Cool Dog и Big Dog соответственно). По платформе L.E.M.O.N. в родственники к ним записывается и Jolion.

В России предложат два варианта силовой установки. Базовый – турбомотор 1.5 мощностью 143 л. с., 7‑ступенчатый робот и передний привод. Более продвинутая версия при двигателе того же объёма развивает 177 сил, а привод у нее на все колеса. В обоих случаях сзади применяется независимая подвеска. Двигатели адаптированы для работы на бензине АИ‑92. Разгон до сотни занимает 11,6 и 9,6 с соответственно.

Haval H3

Кузов окрашивают в один из четырех цветов, а вот интерьер – только черный, с красными вставками. Оснащение достойное: шесть подушек безопасности, набор современных ассистентов водителя, электропривод пятой двери с бесконтактным открыванием, полностью светодиодная оптика, полный набор обогревов, панорамная крыша, отделка салона экокожей, фоновая подсветка с 64 оттенками. Выделим аудиосистему с 15 динамиками и сабвуфером, которая, как уверяет пресс-релиз, обеспечивает 4D-звучание.

Базовая версия с передним приводом стоит 2,6 млн рублей. Топовая со всеми ведущими колесами – 3,1 млн. Как и в случае с габаритами, Haval H3 вписался по цене между Джолионом и Дарго.

Интерьер Haval H3

Клиренс у H3–196 мм. Массивный обвес из некрашеного пластика обещает защиту кузова от повреждений. Но суть у модели всё же кроссоверная, принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала, как старшему Dargo X, ей не положено.

Но это не помешало назначить Н3 первенцем новой линейки на российском рынке. С момента выхода «трешки» дилеры бренда разделены на две сети. Под вывеской Haval Pro продаются модели с улучшенными внедорожными способностями. Почему сюда отнесли Н3, но не Dargo – загадка. Но очевидно, что следующей новинкой здесь станет новый Н9. А Jolion, M6, F7, F7x и Dargo – это линейка Haval City, обычные кроссоверы.

Еще обо одном интересном китайском кроссовере, посетившем российский авторынок, вы можете узнать в этом материале.